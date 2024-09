Lionel Scaloni nombró a sus tres máximos referentes como DT y sorprendió: “Me siento identificado con…”

Luego del último entrenamiento realizado por la Selección argentina, previo a viajar a Colombia para medirse el próximo martes con el combinado cafetero por las Eliminatorias Sudamericanas, Lionel Scaloni habló de todo y realizó una particular revelación cuando fue consultado sobre quiénes son sus tres referentes como entrenadores.

Mirá el video

"En principio expresó que todos le dejaron algo, que de todos aprendió pero luego lo confesó: "He tenido un montón y todos decimos lo mismo, que he aprendido de lo bueno de lo malo. Incluso aprendes de los que no tuviste. Para mí un referente, verlo trabajar y escucharlo es Carlo Ancelotti, pienso muchísimas cosas igual que él".

"Es un tipo que ya hizo historia y porque lo escucho y me siento identificado. Después, los que he tenido. José (Pekerman), gente que me ha transmitido un montón", agregó y acto seguido nombró a uno que sorprendió a todos: "El Profe Córdoba, en Estudiantes, que me ha transmitido un montón de cosas. Vas rescatando cosas, incluso de los que no has tenido".

Cuando comience el partido en Barranquilla, Scaloni igualará la marca de partidos dirigidos de Carlos Bilardo y César Menotti en la Selección (79), y al ser consultado, respondió: “No soy partidario de las estadísticas. Contento por llegar a un número interesante, pero son sólo números y quedará ahí”.

Ayer, además, se cumplieron seis años de su debut como DT argentino y recordó aquel 7 de septiembre de 2018: "Recuerdo la semana previa que entrenamos en Los Ángeles. Todo muy nuevo, con algunos desajustes. Sacábamos los entrenamientos como podíamos. Pero siempre con una sonrisa. Tomamos todo con naturalidad".