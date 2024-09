Los Pumas: de un Championship que puede ser histórico a lo que falta para ser campeón

La locura que desató un triunfo con carácter de paliza de Los Pumas sobre Australia encendió la ilusión. Argentina está en carrera para poder, al menos, pelear en la recta final por la corona del prestigio Rugby Championship. Claro que ese mano a mano será con Sudáfrica, campeón vigente del mundo y líder absoluto del torneo. Una tarea difícil pero no imposible a la que le quedan dos capítulos por delante.

Los números de este torneo ya vienen siendo alentadores: es la tercera vez desde que compite el seleccionado que logra dos victorias en una misma edición. Con un par de encuentros aún para bajar el telón, esa marca se puede superar. Claro que la medida de los Sprinboks no será nada fácil, pero por el momento está permitido soñar.

González, pieza clave de un equipo que quiere historia.

La historia en el certamen sigue de la siguiente manera: Los Pumas jugarán contra Sudáfrica el sábado 21 de setiembre en Santiago del Estero y luego cerrarán en condición de visitante. Para lograr una corona que sería inédita e histórica, el elenco de Felipe Contepomi debería ganar ambos encuentros y en uno de ellos lograr puntos bonus (hay ocho puntos de diferencia en la tabla entre uno y el otro).

Claro que queda el sinsabor del encuentro que se escapó hace una semana en La Plata. Esa victoria que solo estuvo a segundos y que se esfumó en los segundos finales por un penal en contra cuando el partido se moría con triunfo albiceleste. Pero eso ya pasó y no hay tiempo para lamentos. El equipo se recuperó rápidamente y demostró carácter para volver a ganar y anotarse en una pelea de la que los poderosos All Blacks no son parte.

El crecimiento ha sido más que jugoso: en el primer tramo del Championship (2012-2017), Argentina solo pudo ganar tres encuentros en cinco años, mientras que de 2018 al 2024 el número aumentó a más del doble (7 victorias). Ahora será tiempo de disfrutar y poner las barbas en remojo para ya sí comenzar a preparar una serie que puede marcar un hito para el rugby nacional.