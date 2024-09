Lomónaco rompió el silencio y habló de su sanción por las apuestas deportivas en Brasil

Kevin Lomónaco, que se ha convertido en una de las figuras del Independiente de Julio Vaccari, se refirió en las últimas horas a la sanción que lo mantuvo 380 días alejado de las canchas, con una multa económica de 25.000 reales incluida por parte de FIFA.

El defensor, que en ese momento defendía la camiseta de Bragantino de Brasil, se vio envuelto en un escándalo a raíz de su implicancia en una mega causa de apuestas deportivas ilegales en aquel país. Sobre esta situación, habló en la entrevista que le brindó a ESPN.

Lomónaco jugaba en Red Bull Bragantino cuando fue sancionado.

Para comenzar, Lomónaco aseguró: "Me dejó una enseñanza en todo, en la vida más que nada. Nunca hice algo ilegal. Tampoco sabía que no se podía hacer. No le pregunté nada a nadie. Fue un error. Estaba en otro mundo en Brasil. Me metí y después pasó uno o dos años hasta que caí. Fue un momento duro que me tocó pasar. Eso me hizo mucho más fuerte. Hoy en día me siento más seguro en todo lo que hago, que sé que todo lo tengo que conversar con alguien".

Posteriormente el futbolista de 22 años, que acumula dos goles con la camiseta de Independiente, agregó: "Uno nunca sabe dónde se mete. Aprendí mucho de eso y cambió todo en mi vida. Estoy muy agradecido a Independiente y a Tigre porque no es nada fácil llevar a una persona después de eso".

"Trato de responder en el día a día y rendir al máximo cuando me toca jugar. La gente jode y yo lo tomo con gracia, hasta los mismos compañeros. No es que me enoja. Tampoco me hago el boludo, yo también soy jodón. Es bueno que el grupo te vea así", sentenció el exjugador de Lanús, Platense y Tigre.