Alexis Matteo en la cuerda floja: internas, bronca y un Maipú al borde del quiebre

La derrota 1 a 0 ante Godoy Cruz no fue una más para Deportivo Maipú . Fue un golpe que dejó al descubierto un escenario incómodo: dudas, división y un ciclo que empieza a tambalear.

El principal apuntado es Alexis Matteo , que hoy ya no pisa firme. El equipo acumula tres derrotas consecutivas, apenas sostiene una victoria ante Rafaela y se fue desdibujando con el correr de los partidos, dejando atrás aquel arranque que había generado ilusión.

El clima en el estadio Malvinas Argentinas fue claro: disconformidad total.

Los hinchas no solo cuestionaron el rendimiento, también apuntaron a la actitud del equipo y exigieron un cambio urgente.

El mensaje bajó fuerte: así no alcanza.

Una dirigencia con pensamientos divididos

Puertas adentro, la situación también se tensó. La comisión directiva ya no muestra una postura tan firme.

Por un lado se cree que Matteo todavía puede revertir la historia.

Otro, cada vez más firme, entiende que el ciclo está cumplido.

Las reuniones van a continuar y no hay una decisión tomada… pero el escenario cambió.

Alexis Matteo ya no cuenta con el total respaldo

Alexis Matteo Maipú El entrenador Alexis Matteo tiene casi todo listo para el debut del Deportivo Maipú en la temporada. Prensa Deportivo Maipú

Semana clave, futuro en juego

Por ahora, la derrota no es determinante. Pero sí marcó un quiebre.

Hoy, Matteo depende del corto plazo. Si es ratificado, el margen será mínimo. Y el próximo partido, de visitante ante Quilmes, puede transformarse en un punto de no retorno.

Porque en Maipú ya no se discute solo el resultado.

Se discute el rumbo.

El Botellero perdió más que tres puntos ante Godoy Cruz.

Perdió respaldo, perdió confianza y entró en una zona peligrosa.

Y cuando el clima cambia, todo puede pasar.