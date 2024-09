El fuerte rumor que involucra a Bielsa y un jugador “borrado” de Uruguay: ¿hubo maltrato del DT?

La Selección de Uruguay atraviesa un momento bastante particular. En medio de la conmoción nacional (que se extendió a todo el mundo del fútbol) por el fallecimiento de Juan Izquierdo, deberá afrontar la doble fecha de Eliminatorias Sudamericanas ante Paraguay y Venezuela con varias bajas importantes por suspensión a causa de los incidentes durante las semifinales de Copa América contra Colombia. Además, se despide de su máximo goleador histórico y una de las máximas leyendas del deporte uruguayo, Luis Suárez, que jugará frente a los Guaraníes su último partido con la Celeste.

En medio de todo esto, salió a la luz en el último día una situación polémica e involucra a Marcelo Bielsa por supuestos maltratos a un futbolista que formó parte del plantel durante el último campeonato sudamericano celebrado en suelo norteamericano, pero que quedó "borrado" y no fue convocado para los dos compromisos de los próximos días.

(Foto: @agus_cano7)

Se trata de Agustín Canobbio, mediocampista del Athletico Paranaense con pasado en Peñarol. El nacido en Montevideo estuvo tanto en Qatar 2022 como en Estados Unidos 2024, además de jugar tres partidos en estas Eliminatorias para el Mundial 2026, en los que convirtió un gol en la derrota 2-1 contra Ecuador por la fecha 2.

Según trascendió a partir de una información que dio el periodista uruguayo Diego Jokas, durante la Copa América hubo un destrato por parte del DT argentino para con el futbolista. Luego de casi no utilizarlo durante todo el torneo (apenas sumó algunos minutos en la semifinal contra los Cafeteros), durante un entrenamiento habría decidido ponerlo de alcanzapelotas, lo que habría quebrado la relación entre ambos.

Canobbio le habría expresado su descontento con toda esta situación a Bielsa, y el entrenador, tras esto, decidió no volver a convocarlo a pesar de las bajas de tantos jugadores importantes por sanción. El volante ya había dado indicios de las cosas no estaban bien al regresar a su país desde Estados Unidos con una notoria expresión de fastidio. "No es por el resultado, ya van a ver", había declarado en ese momento. ¿Afectará esto a la relación del DT con el resto del plantel y al desempeño de Uruguay a partir de ahora?