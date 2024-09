El refuerzo de jerarquía que sonó para el River de Gallardo y se fue con Demichelis a Rayados

River Plate ha hecho un mercado de pases de ensueño, con la llegada de muchísimos refuerzos de jerarquía, como Marcos Acuña, Germán Pezzella, Maxi Meza y Fabricio Bustos. La vuelta de Marcelo Gallardo fue clave para destrabar las negociaciones en algunos casos o directamente hacer posible las contrataciones de semejantes nombres. Sin embargo, no conforme con lo que trajo, aún pretendía incorporar algún otro jugador de renombre.

Hubo un futbolista en particular con pasado en el club que anteriormente había amagado con regresar y por el que se rumoreó que el Muñeco se había mostrado interesado. Sin embargo, el mismo había expresado que todavía no sentía que fuera el momento para volver al país. Lo que no se esperaba nadie es que en vez de ponerse nuevamente la camiseta del Millonario, fuera tentado por Martín Demichelis, que acaba de irse de Núñez, para sumarse a su nuevo equipo, los Rayados de Monterrey.

Se trata de Lucas Ocampos, que fue oficializado este martes en las cuentas oficiales del cuadro albiazul como nuevo refuerzo. Luego de 12 años en el fútbol europeo, donde tuvo su paso más destacado en el Sevilla, club en el que se convirtió en ídolo, abandona el Viejo Continente para sumarse al fútbol mexicano. Esto se da en un marco en el que el equipo andaluz necesita desprenderse de jugadores para cumplir con el fair play financiero.

El delantero tuvo su debut profesional en River en un momento muy complicado, cuando se encontraba en la B Nacional en la temporada 2011/12, y fue una pieza importante en el regreso a Primera División. Con la banda roja jugó un total de 40 partidos, en los que convirtió 7 goles y dio 6 asistencias. En 2012 se marchó al Monaco y, de momento, todavía no tiene fecha su regreso a Núñez.

Este mismo martes, grabó un video de presentación para los hinchas de su nuevo equipo, el cual fue publicado en las redes sociales del club: "Hola, Rayados, ¿cómo están? Estoy muy contento de pertenecer al Club de Futbol Monterrey. La verdad que no veo la hora de ponerme la (camiseta) de rayas y poder debutar en ese magnífico estadio. Los veo pronto en Monterrey, que es mi nueva casa. ¡Un abrazo grande!", exclamó Ocampos.