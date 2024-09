El palito de Racing al Huevo Acuña al anunciar a Vietto: “El que…”

Marcos Acuña tomó la decisión de retornar al fútbol argentino. Cuando todos imaginaban que su llegada a la Liga Profesional sería con la camiseta de Racing, el campeón del Mundial de Qatar 2022 optó por aceptar la oferta de River y ser dirigido por Marcelo Gallardo.

Esto trajo una gran polémica. Los hinchas de la Academia criticaron fuertemente al Huevo, quien tras su debut con el Millonario decidió declarar en contra de la Comisión Directiva del elenco de Avellaneda. En aquel momento, post 0-0 ante Newell's, el defensor no tuvo pelos en la lengua.

El que quiere volver, vuelve.



Bienvenido a casa, @LucianoVietto uD83EuDE75uD83CuDF93 pic.twitter.com/gEQtq9lg3B — Racing Club (@RacingClub) September 3, 2024

"No me costó porque la verdad, y esto no lo quiero hablar más, que el único club que me llamó fue River. Después ningún club del fútbol argentino preguntó por mí. Creo que los dirigentes de Racing se manejaron muy mal. Me ensuciaron a mí y mi familia. Recibí amenazas de mucha gente y solo por lavarse las manos ellos", sentenció Acuña.

A poco más de una semana de aquellas palabras dentro del verde césped del Monumental, desde Racing recogieron el guante y le respondieron a través de los canales de comunicación de la institución. El posteo elegido fue el de la oficialización de Luciano Vietto.

Junto a una foto donde se ve al hombre surgido de las divisiones inferiores de la Academia junto a Víctor Blanco, presidente del club, el community manager escribió: "El que quiere volver, vuelve. Bienvenido a casa, Luciano Vietto".