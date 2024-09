El fuerte reproche de Víctor Blanco a Gustavo Costas tras la derrota de Racing ante Atlético Tucumán

Racing apunta a grandes objetivos este 2024: la conquista de la Liga Profesional y la Copa Sudamericana. Pero, a pesar del buen plantel que tiene y los buenos resultados a nivel general que viene consiguiendo, ha demostrado a lo largo del año mucha irregularidad en partidos clave para mantenerse en la vanguardia de distintos torneos, llegando a no clasificar a los playoffs de la Copa de la Liga y a quedar eliminado en 16vos de final de final de Copa Argentina ante Talleres de Remedios de Escalada, un equipo de la Primera Nacional que pelea por no descender a la Primera B.

La derrota de este último domingo contra Atlético Tucumán generó mucho revuelo puertas adentro, con polémicas declaraciones de Gabriel Arias, quien hizo fuertes críticas al equipo, y una picante respuesta en redes sociales de Roger Martínez. Se llegó a hablar incluso de que Gustavo Costas estaba en duda y que podía ser reemplazado en su puesto por el Chacho Coudet, que se encuentra sin club tras su salida de Inter de Porto Alegre, aunque desde su entorno niegan la posibilidad de volver ahora al fútbol argentino. Sin embargo, el DT de la Academia continuará en su cargo, pero este martes tuvo una reunión con Víctor Blanco.

El presidente del club de Avellaneda, luego de hablar con el entrenador, brindó una conferencia de prensa por la presentación de Luciano Vietto y aprovechó para hablar al respecto. "Yo tres veces por semana me junto y hablo con Gustavo. Esta fue una reunión especial, justamente porque no tuvimos un buen resultado y había una preocupación normal. Pero no pasó más que eso, él también está preocupado y con ganas de salir adelante lo antes posible", aseguró, por un lado aquietando los rumores, pero por el otro dejando en claro que no le gusta nada el andar del equipo de cara a semanas decisivas.

Más allá de estas declaraciones, trascendió que la reunión no habría sido en los mejores tonos. Así lo informó el periodista Hugo Balassone en Líbero, ciclo de TyC Sports en el que es coconductor: "El enojo de Blanco llegó a límites tales, que puso bajo cuestión la semana de Racing y le cuestiona a Costas que, como Gallardo en River, en tiempos complejos como los que se vienen, no haya diseñado una preparación especial, y se lo hizo saber".

Con esto se refiere a la mini pretemporada que planificó el Muñeco con el plantel del Millonario en Pilar para aprovechar el parate por la doble fecha de Eliminatorias para poner al equipo a punto desde el lado físico como futbolístico. "Le hizo saber que está disconforme con que después de la derrota, para Racing sea una semana más y no haya previsto una preparación especial", insistió de manera terminante Balassone.