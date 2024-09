Diego Milito eligió a su DT en caso de ganar las elecciones: es un histórico de Boca

"Hinchas y socios de Racing, para mí sería un inmenso honor y una gran responsabilidad poder representarlos como próximo presidente. Les pido que me acompañen en este sueño", fue la frase con la que Diego Milito lanzó la bomba sobre su candidatura a las próximas elecciones del club de sus amores.

“No lo haré solo, me acompaña un gran equipo de trabajo con el que durante los últimos dos años hemos estado elaborando nuestro proyecto. Queremos un modelo de club superador, como todos soñamos y nos merecemos. Racing es mi casa, y no un trampolín para llegar a ningún otro lado. No vengo a hacer política partidaria de ningún tipo. Me presento porque tengo el sueño, como todos ustedes, de llevar a Racing a lo más alto a nivel mundial", sumó el ídolo.

"Quiero que ustedes sean parte y protagonistas de nuestro club. Seguramente no será fácil, ni lo haremos de la noche a la mañana, pero estoy convencido de que entre todos podremos lograrlo. Digo ‘entre todos’ porque creo absolutamente en los equipos de trabajo", sentenció en su video.

Mirá el video

Hernán Feler, periodista de TyC Sports, se refirió al nombre del director técnico elegido por Diego Milito en caso de imponerse en las elecciones presidenciales. "Sé cuál es el director técnico que le gusta a Milito en caso de ser presidente. Está sin trabajo y es argentino".

"Es Guillermo Barros Schelotto. Y ya se reunieron en Estados Unidos. Sé que es el que le gusta a Milito, no sé si va a aceptar. Eso es otra cosa. Es un entrenador de jerarquía absoluta", añadió el comunicador con respecto al deseo de uno de los grandes ídolos de Racing.