El rumor bomba en la Fórmula 1 que le abriría una inesperada chance a Colapinto para 2025

Cuando parecía que las posibilidades de que Franco Colapinto esté en la parrilla 2025 de la Fórmula 1 se esfumen, apareció un fuerte rumor que tiene como protagonista a Sergio Pérez y que podría abrirle una puerta al argentino. Según el periodista Joe Saward, Checo anunciaría su retiro de la categoría durante el Gran Premio de México.

Esta verdadera bomba, que no está confirmada, generó mucha repercusión ya que el cronista agrega que no lo ha hecho antes para que las ventas previas a la competencia que se realizará el 27 de octubre no se caigan. Además, indica que también tendría que ver con darle tiempo al equipo para que consiga aun reemplazante y existen algunos nombres que se están barajando.

Rumores indican que Checo podría irse de la Fórmula 1.

Oscar Piastri, George Russell y Liam Lawson (si tiene actuaciones "como Franco Colapinto", como describió el periodista), son las opciones. En caso que los dos primeras no puedan de McLaren y Mercedes, Lawson es una opción para acompañar a Max y quedarían nuevamente dos asientos libres y que tendría que dejar el Visa Cash App RB F1 Team.

Días atrás, tanto Christian Horner como Helmut Marko, dos nombres de peso en Red Bull, elogiaron a Colapinto por su tarea y hasta dejaron entrever que lo analizan como una opción a futuro más allá de los pilotos que tienen en su academia. Lo cierto es que, hasta el momento, son rumores y habrá que esperar hasta esa fecha para saber si se confirma la salida de Checo.

"Estos últimos seis meses lo llegué a pensar, pero tardé tres segundos en tomar la decisión. Al final, sería la ruta fácil, después de tantos años salir y de cierto modo darme por vencido. Quiero terminar mi carrera cuando yo quiera y no cuando alguien me diga. Ese es mi principal enfoque: llegar al punto donde yo pueda decidir mi futuro", dijo Pérez días atrás.