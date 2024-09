El fuerte cruce de Vaccari con hinchas de Independiente en pleno partido con Vélez

Independiente sufrió una muy dura derrota este viernes en Copa Argentina, 1-0 ante Vélez, el equipo con mejor presente en el fútbol argentino. Esta eliminación es un gran mazazo para las aspiraciones del equipo ya que lo deja fuera del principal objetivo que le quedaba esta temporada, siendo la única chance concreta de ganar un título y la más directa para clasificar a la Copa Libertadores 2025.

Luego de que pareciera que Julio Vaccari había encontrado el rumbo tras hilvanar una serie de buenos resultados con un buen juego, ahora el Rojo acumula 4 partidos sin ganar, con tres igualdades consecutivas por Liga Profesional y la reciente caída ante el Fortín. Este mal momento, que lo tiene fuera de la zona de clasificación a copas internacionales, provocaron que esta última jornada en pleno duelo en cancha de Lanús la hinchada y el entrenador protagonizaran un fuerte cruce.

El cruce entre Vaccari e hinchas de Independiente

"¡La c... de tu hermana, Vaccari! ¡¿Qué c... entrenan?!", se lo escuchó gritar de manera desaforada a un plateísta desde la tribuna. Lejos de quedarse en el molde, y muy probablemente movido en sus emociones por el desarrollo del partido, el DT decidió darse vuelta y responder a los fanáticos, aunque en las imágenes no se llegó a dilucidar qué era lo que decía.

Lo que sí quedó en claro fue la valoración que hace el técnico del presente (considerando los últimos años) del club: "Independiente es el tercer grande, más cerca del 1 y el 2 que del 4 y el 5, solamente por su gente, por la hinchada. Por el día a día. Y estamos todos continuamente confundiendo los objetivos que tiene... Es tremendo. Lo que confunde es que Independiente para ser eso, un grande de verdad y pelear por objetivos fuertes, necesita muchas cosas más: tiempo, proyecto, trabajo y orden", declaró en conferencia de prensa tras la eliminación de Copa Argentina.

El Rojo actualmente esta lejos de todo. 18° en la Liga Profesional con 18 puntos (15 menos que el puntero Vélez a falta de 12 fechas) y 13° en la tabla anual con 41 puntos, se encuentra fuera de la clasificación a la Sudamericana (la última plaza de momento se la lleva Huracán con 43 unidades) y a 9 puntos de la zona de Libertadores. Si se llegaran a liberar cupos por los potenciales campeones de los distintos torneos (lo más probable que suceda), la brecha se acortaría bastante. Igualmente, el equipo deberá mejorar mucho su rendimiento para cumplir con sus aspiraciones.