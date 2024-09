El tremendo sincericidio de Vaccari tras la eliminación del Rojo: "Independiente es uno de los tres grandes solo por..."

Es real que Independiente no atraviesa sus años de gloria y tampoco se acerca a ellos, como lo hizo en 2010 y 2017 cuando rememoró los títulos internacionales con las Sudamericanas. Por el contrario, transita un mal momento en los torneos locales y este viernes quedó eliminado de la Copa Argentina al caer ante Vélez por 1 a 0.

El entrenador Julio Vaccari brindó una conferencia de prensa en la que hizo un análisis del merecimiento de su equipo para avanzar de fase. "Nos plantamos y jugamos de igual a igual. Nos quedamos cortos con las herramientas en la búsqueda del gol. Me voy con una tristeza enorme porque hicimos el esfuerzo para emparejar con un equipo de jerarquía y nos fuimos con las manos vacías", explicó.

La fuerte declaración de Vaccari

Al respecto, Vaccari luego confesó cuáles son sus sensaciones tras la derrota: "Tengo un dolor en el pecho, me duele tanto pero no queda otra. Porque también lo que te dije: siento orgullo de lo que hicieron los jugadores. Porque desde el minuto uno dijeron ’vamos por esto, la clasificación’. Y no se dio".

Luego, el DT de Independiente se alejó un poco del estricto análisis del partido para referirse al mal presente del Rojo, que actualmente lo tiene en el puesto 18 de la Liga Profesional y recientemente eliminado de la Copa Argentina, más allá de que ya se suman las decepciones de años anteriores y técnicos pasados.

En ese marco, Vaccari brindó una fuerte declaración sobre esta situación y dejó una frase polémica: "Independiente es el tercer grande, más cerca del 1 y el 2 que del 4 y el 5, solamente por su gente, por la hinchada. Por el día a día. Y estamos todos continuamente confundiendo los objetivos que tiene... Es tremendo. Lo que confunde es que Independiente para ser eso, un grande de verdad y pelear por objetivos fuertes, necesita muchas cosas más: tiempo, proyecto, trabajo y orden".

Al respecto de este concepto, Vaccari agregó: "Los medios partidarios no pueden decir que eso no es así porque no los escuchan más. Los dirigentes no pueden decirlo porque políticamente no es correcto".