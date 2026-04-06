De Petroleros al mundo: el líder silencioso que explica el alma de la Selección

Con la madurez que dan los procesos vividos y la frescura de un grupo en plenitud, Lucas Martínez —delantero surgido en Petroleros YPF— se convirtió en una de las voces más representativas del presente de la Selección argentina de hockey sobre patines.

Lejos de quedarse en lo anecdótico, su análisis expone una lectura profunda del recorrido del equipo. “Los partidos con Portugal son muy especiales. Muchos de nosotros compartimos experiencias en Europa y eso le da un condimento distinto. Después de la derrota con Italia hubo un impacto fuerte; sabíamos que lo que venía, ya sea España o Portugal, iba a exigirnos al máximo”, explicó.

Ese golpe inicial, lejos de debilitar al grupo, terminó siendo estructural. Martínez trazó un paralelismo claro: “Tomamos como referencia lo que le pasó a Argentina con Arabia Saudita. A veces esos golpes te ordenan, te obligan a poner los pies sobre la tierra. Con Angola incluso hubo momentos de fortuna, pero entendimos que la única forma era vaciarnos dentro de la cancha”.

En deportes de alta competencia, el factor grupal suele ser determinante, y en este caso no fue la excepción. “Desde afuera nos decían que parecía un viaje de egresados, porque realmente lo disfrutamos. Pero eso tiene una base: convivimos todo el día, compartimos, seguimos conectados incluso fuera de la pista. Tenemos un grupo extraordinario, y esa es nuestra mayor fortaleza”.

En esa misma línea, el delantero fue contundente al marcar el punto de inflexión: “La derrota con Italia fue clave. Nos acomodó justo a tiempo, antes de la fase decisiva. Nos obligó a mirarnos y a ajustar”.

En lo individual, Martínez atraviesa un presente de consolidación. “Siento que tengo más protagonismo dentro de la Selección. Es una responsabilidad que asumo con naturalidad y que disfruto. Estoy orgulloso, y acompañar eso con goles siempre suma”.

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También dejó una reflexión interesante sobre la evolución del rol ofensivo: “El ritmo de la liga te empuja a ser cada vez más completo. Hoy un delantero no solo tiene que convertir, también tiene que entender los momentos defensivos y reducir el margen de error”.

De cara a lo que viene, el enfoque sigue siendo colectivo: “Estamos evaluando el calendario, pero la idea es poder hacer una pretemporada en San Juan, aunque sea por algunas semanas, para seguir fortaleciendo el grupo”.

Martínez sintetiza en sus palabras lo que el equipo transmite dentro de la pista: carácter, inteligencia competitiva y, por sobre todo, una identidad construida desde lo grupal. Porque en este nivel, los títulos pueden marcar una época, pero son los equipos los que la sostienen.