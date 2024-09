Un ayudante de Gallardo confesó el motivo de la fuerte pelea del DT con Benzema: “Marcelo no aceptó que…”

Javier Sodero, exarquero de River y parte del cuerpo técnico de Marcelo Gallardo, habló en una entrevista sobre la relación entre el entrenador y Karim Benzema. Aunque Sodero no formó parte del Al Ittihad, compartió algunas anécdotas sobre el paso del DT por ese club y admitió que la conexión entre ambos no fue la mejor.

"Su relación fue muy mala. Parece ser que entrenaba muy poquito y eso Marcelo no lo iba a aceptar, el entrenamiento no se negocia. A partir de ahí bajó su relación y fue pésima”, expresó en diálogo con Te Dejo En Orsai y agregó: "Por lo que conversé con él es un cambio cultural y es una liga muy amateur".

Javier Sodero, entrenador de arqueros en River.

"Me contaba casos de jugadores que venían y le decían ‘no, este día no vengo porque hay lluvia negra, va a haber arena’. Entonces eso complica cuando vos vas con la idea de profesionalizar o de dejar algo, por eso creo que le costó. Y cuando no se dan los resultados, te tenés que ir”, reveló.

También se refirió a la competencia actual entre Franco Armani y Jeremías Ledesma por el arco de River: “En el caso de River hay una paridad en los arqueros. Para mí hay que darle rodaje a Ledesma y yo calculo que Marcelo lo va a hacer en el año próximo, porque se le vence el contrato a Franco a fines de 2025 y no sé si va a renovar, creo que no, pero lógicamente no lo sé. De ser así, Ledesma tiene que tener minutos”.

"Es un arquero bárbaro. Juega muy bien con los pies, tiene un manejo de área excelente. Viene con una experiencia importante, ha jugado afuera y tiene un aplomo que por ahí no lo tiene un chico, algo que creo que va a demostrar cuando le toque. Ledesma es atajador de penales y Franco va a empezar a atajar penales, si me hace caso a mí, va a atajar penales”, cerró.