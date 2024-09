La palabra de Taty Castellanos tras llegar a la Argentina: "Es un sueño estar acá"

El sueño de Valentín Castellanos comenzó a hacerse realidad. El delantero mendocino, de gran presente en la Lazio de Italia, arribó en las primeras horas de este lunes al país para afrontar los compromisos por Eliminatorias Sudamericanas ante Chile (jueves 5) y Colombia (martes 10). En su primera experiencia a nivel internacional con la mayor, el jugador de Murialdo contó sus sensaciones y explicó lo que se siente formar parte de la Scaloneta.

Al respecto, el atacante comentó: "Es un sueño estar acá con la selección. Siempre lo soñé y ahora solo queda disfrutarlo". Sobre cómo se enteró del llamado de Lionel Scaloni, Castellanos afirmó: "Fue antes del partido contra Venecia. Me llamó Samuel y fue una noticia muy esperada, la disfruté muchísimo". Asimismo, aseguró: "Todavía no he podido hablar con Scaloni, seguramente voy a poder charlar un rato".

"ES UN SUEÑO ESTAR ACÁ", Taty Castellanos llegó a Argentina para estar con la Selección y manifestó su felicidad por la convocatoria.



uD83DuDCFA #DisneyPlus pic.twitter.com/cktTXqv18C — SportsCenter (@SC_ESPN) September 2, 2024

En relación a este llamado, el ex hombre del Girona dijo: "El sueño es poder disfrutar esta convocatoria. Es una responsabilidad muy grande venir al campeón del mundo y bicampeón de América, es algo muy lindo y lo tengo que afrontar". Además, Taty confesó que uno de los grandes ídolos de su infancia es Lionel Messi, que no estará presente en esta convocatoria debido a la lesión que sufrió en la final de la Copa América: "Es mi sueño poder compartir con él. En mi posición también tengo como referentes a Lautaro (Martínez) y Julián (Álvarez)".

Con la presencia de Valentín Castellanos, el seleccionado argentino se prepara para afrontar dos partidos de alta complejidad por las fechas 7 y 8 de las Eliminatorias de cara a la Copa del Mundo 2026. La Albiceleste llega a estas citas en lo más alto de la tabla de posiciones (15 puntos) y con la reciente consagración en la Copa América de los Estados Unidos.