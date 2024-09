Un árbitro reveló que no echó a Messi para pedirle su camiseta: en qué partido de Argentina fue

El exárbitro chileno Carlos Chandia realizó una confesión que generó cierta polémica ya que reconoció que evitó expulsar a Lionel Messi de un partido para quedarse con su camiseta. Ocurrió durante la Copa América 2007, durante el partido que la Selección argentina goleó a México en las semifinales de aquella edición.

La confesión de Chandia

En una charla que se viralizó en las redes sociales, el juez contó que cuando quedaban tres minutos para terminar el partido, el astro tocó la pelota con la mano y debió ser amonestado. Como ya lo estaba, se acercó y lo advirtió, pero decidió no mostrarle la roja para que pueda estar en la final que Argentina terminó perdiendo con Brasil.

“Messi de la nada levanta una pelota y la corta con la mano, pero en mitad de cancha. Ninguna posibilidad de gol del equipo mexicano ni nada por el estilo”, contó Chandia, que luego agregó: "Ocurre que le dije: ‘Esta jugada es amarilla, pero te va a costar la remera (camiseta)’. Y no le mostré la amarilla, quedaban dos minutos y medio”.

Por último afirmó que Messi cumplió su parte del trato. “La camiseta me la fue a dejar al camarín (camerino) después. Incluso, se la quería sacar en la cancha y le dije: ‘No, no, no; llévamela al camarín’. Y llegó con la camiseta al camarín, me la fue a dejar allá”.

Este partido se disputó el 11 de julio de 2007, y uno de los momentos más memorables de aquel encuentro fue el gol de Messi, quien anotó el 2-0 con un delicado toque de vaselina sobre el arquero Oswaldo Sánchez, en una de las numerosas jugadas que demostraban el inmenso talento del astro argentino.