Revelan el cambio de Messi en su contrato con Inter Miami que dispara fuertes rumores

En reiteradas ocasiones, cuando se lo ha consultado al respecto, Lionel Messi ha dicho que no le pone fecha a su retiro pero sabe que mucho tiempo de carrera no tiene por delante. El sueño de todos es poder verlo disputar el Mundial 2026 con la Selección argentina, algo que podría no suceder luego de salir a la luz un detalle sobre su contrato que llamó la atención.

El contrato de Messi termina en 2025.

El periodista José Armando, de Deportes Total USA, filtró una información que disparó fuertes rumores. “Inicialmente se reportó que el contrato de Lionel Messi con Inter Miami tenía una opción (de extenderse) para el 2026", expresó el cronista en su primera parte de la publicación en la red social X.

Pero luego, en la misma línea, agregó: "Una actualización de MLS ha confirmado hoy (18 de septiembre) que esa opción ya no existe, el contrato de Messi termina al finalizar la temporada 2025. Un dato no menor”. Si bien la última palabra la tendrá el astro argentino, lo cierto es que esta especie de reducción enciende algunas alarmas.

Tiempo atrás, Leo expresó: “Inter Miami será mi último club. Me encanta jugar al fútbol. Disfruto todo aún más porque soy consciente de que cada vez queda menos. Aún no estoy preparado para dejar el fútbol, toda mi vida hice esto, me encanta jugar con la pelota, en los entrenamientos, en los partidos, el día a día. Tengo un poco de miedo a que se termine todo”.