La particular frase de Zielinski, enojado tras el polémico empate entre Lanús y el DIM: "El VAR nació para..."

Hay mucho enojo en Lanús por el resultado de la ida por los cuartos de final de la Copa Sudamericana ante el Deportivo Independiente Medellín. Un enojo que no solamente radica en el inmerecimiento del 0 a 0 en base a todas las situaciones de peligro que generó, sino también al considerar que hubo fallos arbitrales que lo perjudicaron.

El árbitro Wilton Sampaio fue determinante junto con el VAR, porque anuló dos goles para Lanús y dio marcha atrás al cobro de un penal que favorecía al Granate, tras revisarlo en el VAR.

Las polémicas llegaron al minuto 27 de la primera mitad cuando un tanto de Luciatti fue anulado por un milimétrico offside previo de Izquierdoz. El segundo gol, de Loaiza ya en el segundo tiempo a los 67 de la segunda parte, fue anulado por una supuesta falta de Bou que había rematado antes y su pie impactó contra el del defensor colombiano.

La declaración de Zielinski

Por último, el VAR también fue determinante a los 38 minutos de la primera parte cuando Loaiza cayó en el área y el juez brasilero cobró penal. Desde la videoasistencia convocaron al árbitro a revisar la jugada y determinaron que el defensor no había impactado su pie. Probablemente se trate de la jugada menos polémica de las que impactaron en el resultado.

Finalizado el encuentro, el entrenador de Lanús, Ricardo Zielinski, se mostró molesto por las decisiones arbitrales pero intentó mostrarse con mesura. "Me dejó conforme el equipo, fue superior, lo sometió y le generó situaciones al rival. Después el VAR nació para buscar un elefante, no una hormiga. Realmente yo no opino de los árbitros, pero creo que el gol de Bou (de Loaiza en realidad) ha sido claro. Es una pelota disputada. El VAR te llama, no te llama, es bastante particular eso. Pero prefiero enfocarme en el partido que viene y nada más".

Además de Zielisnki, otro de los que se mostró molesto por la situación fue el central Carlos Izquierdoz, que le atribuyó a los fallos arbitrales un poder de determinar también el trámite del partido, no solo el resultado. "Cuando te anulan así tan fino, todo tan rebuscado, quieras o no te va mermando la confianza. Así y todo el equipo intentó ir. Ellos salían con espacios y podían llegar a sacar una contra. Pero en líneas generales lo hicimos bien, tratamos de buscarlo todo el partido. Se dio un 0 a 0, intentaremos tratar de plasmar lo que hicimos hoy en cancha de ellos", señaló.