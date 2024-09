El mensaje de Maravilla Martínez al hincha de Racing tras la derrota en Brasil: "Que se quede..."

Racing no sumó un buen resultado en su visita a Brasil. Perdió como visitante por 1 a 0 ante Athletico Paranaense, en el marco del encuentro de ida de los cuartos de final de la Copa Sudamericana.

El equipo de Gustavo Costas buscaba el gol que le permita la tranquilidad para manejar el resultado a su favor, pero perdió muchas ocasiones de gol y sufrió la apertura del marcador en contra. A partir de allí, siguió teniendo chances para igualarlo pero le faltó claridad de cara al gol.

La declaración de Maravilla Martínez

Uno de los que tuvo chances para romper el cero fue el centrodelantero Adrián "Maravilla" Martínez, que desperdició un par en el inicio y luego no estuvo fino a lo largo del encuentro. En entrevista pospartido, el delantero reconoció: "Me quedaron un poco cruzadas. La realidad es que no tenía ángulo. Tuve el arco cerrado y ellos se quedaron con el partido".

Luego, Maravilla Martínez contó sus emociones tras la derrota probablemente inmerecida. "Cuando se pierde, las sensaciones son un poco negativas. Los partidos se ganan con goles, no pudimos convertir. Es la responsabilidad de nosotros los delanteros. Si hubiésemos hecho uno de los goles de todas las que tuvimos de entrada, el partido hubiese sido otro. El equipo estuvo a la altura, creo que estuvo muy parejo. Ahora tenemos el partido en nuestra casa, donde nos hacemos muy fuertes".

Finalmente, el delantero de Racing brindó un mensaje para la hinchada tras la derrota, pidiendo confianza de cara a la vuelta. "Al hincha, que se quede tranquilo que nosotros con esta intensidad y con estas ganas lo vamos a dar vuelta".

Con este resultado, la Academia ahora deberá afrontar la definición de la serie como local el próximo jueves 26 de septiembre, a las 21:30, en el Cilindro de Avellaneda.