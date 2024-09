A Independiente se le escapó el triunfo e igualó ante Belgrano en Córdoba

Independiente empató 1-1 ante Belgrano de Córdoba, como visitante, en un partido válido por la decimocuarta fecha de la Liga Profesional, disputado esta noche aquí.

Los goles del encuentro fueron en el complemento, apenas en el primer minuto, el delantero Santiago Montiel convirtió para el "Rojo", mientras que Franco Jara, lo empató a los 25 minutos para Belgrano.

EL ROJO GOLPEÓ AL INICIO DEL SEGUNDO TIEMPO uD83DuDD34



Santiago Montiel encontró un rebote en el área y puso el 1 a 0 de Independiente ante Belgrano#LPFxTNTSports pic.twitter.com/aAEXth2ICb — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) September 15, 2024

El primer tiempo fue parejo y los dos equipos no lograron sacar ventaja, ni en el resultado ni en el juego. El conjunto cordobés que no está acostumbrado a manejar el juego tuvo que salir a hacerlo, luego de que Independiente le entregue la pelota y decida esperarlo y no ser el protagonista del partido en los primeros minutos.

Las buenas combinaciones de Gabriel Ávalos y Santiago Montiel hacían que el "Rojo" intente llegar con peligro hacia el arco defendido por Juan Espinola pero la más clara del primer tiempo fue para Belgrano.

EL PIRATA VOLVIÓ AL GOL Y SE LO EMPATÓ A INDEPENDIENTE ?



Franco Jara le dio de volea para el 1 a 1 de Belgrano ante el Rojo. #LPFxTNTSports pic.twitter.com/gGcB47S6EI — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) September 15, 2024

A través de un gran pase del delantero Nicolás Fernández, su acompañante peruano Bryan Reyna logró irse en velocidad de cara al arco de Rodrigo Rey, pero este supo esperarlo y mantener la calma con la que logró tapar el amague del delantero local.

Ya en el complemento, Independiente salió a arremeter a Belgrano y rápidamente, al minuto de juego, se encontró el 1-0 gracias al gol de Montiel.

A los 25 minutos del segundo tiempo, luego de un gran cambio de frente de Rafael Delgado, Gabriel Compagnucci llegaba por el borde del área y mandaba el centro que remató el delantero ingresado desde el banco de suplentes, Franco Jara al segundo palo, dejando sin nada para hacer al arquero Rodrigo Rey.

REY VOLVIÓ A SALVAR A INDEPENDIENTE uD83EuDDE4#LPFxTNTSports pic.twitter.com/12diiCk1uX — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) September 15, 2024

A falta de ocho minutos, Jara se fue mano a mano ante Rey tras un mal rechazo de Joaquín Laso y el arquero del conjunto de Avellaneda volvió a salvar su arco, convirtiéndose en jugador clave para el "Rojo".

En los últimos minutos del partido, Belgrano estuvo más cerca del arco de Independiente, pero aun así, no logró vencer a Rey.

Fuente: NA

