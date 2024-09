El enojo de Vaccari tras el empate de Independiente ante Belgrano: "Me voy con bronca por..."

Independiente había golpeado la mesa en la provincia de Córdoba y le ganaba por 1-0 a Belgrano. Sin embargo, con el correr de los minutos se fue pinchando, el Pirata lo empató y hasta tuvo chances de ganarlo, de no haber sido por la actuación magistral del arquero Rodrigo Rey.

Si bien Canelo tuvo una chance clara para marcar el segundo, el final parece tener más gusto a punto ganado que a dos puntos perdidos para el equipo de Julio Vaccari, quien aún así manifestó en conferencia de prensa irse con enojo del estadio Julio César Villagra.

"Me voy con bronca por no haber podido controlar el resultado ni haber podido controlar el juego. Veníamos controlando esas situaciones y hoy hicimos un partido de ida y vuelta y es lo que más me disgusta. Lo que más me gustó es que los chicos fueron a buscar siempre el resultado”, señaló Vaccari.

Vaccari se fue molesto de Córdoba.

Además, el DT de Independiente agregó: "En el segundo tiempo ellos metieron dos puntas. Nos obligó a meter un interno entre los centrales y perdimos profundidad por las bandas. Millan no se estaba haciendo fuerte desde la posesión y con Luna busqué ese wing para ser más profundos”.

Eso sí, sobre el tanto de Franco Jara que determinó el empate de Belgrano, sentenció: "El gol de ellos viene por dos errores puntuales nuestros, para corregir en la semana. No es nada para lamentarse, hay que seguir corrigiendo".

Por otro lado, Vaccari explicó los cambios que fue haciendo, con cierta polémica teniendo en cuenta el ingreso de algunos jugadores resistidos por el hincha, como el propio Canelo. "En el primer tiempo tuvimos una modificación por lesión porque creíamos que el partido lo llevábamos bien. En el entretiempo con Mancu queríamos buen pie para tener posesión. El interno lo ponemos para frenar a sus dos delanteros centros. La profundidad no la estábamos teniendo por eso decidimos que el win que entre genere esa profundidad que necesitábamos", señaló.

De hecho, específicamente sobre el delantero, que se erró un increíble gol que pudo ser la victoria, señaló: "Lo vi bien a Canelo en dos o tres intervenciones del partido, el mano a mano fue una muy buena gestión suya en el desmarque y entrar libre".

Por último, Vaccari se refirió a la salida por lesión del Saltita González, sobre quien expresó: "Esperemos que lo de Saltita no sea nada importante".