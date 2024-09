Alex Luna confesó el drama que vivió como futbolista: “Me agarraban ataques de pánico”

A finales del mes de diciembre del 2023, Independiente oficializó la llegada de Alex Luna. El futbolista de 20 años, que aterrizó en Avellaneda proveniente de Atlético Rafaela, se posó en el centro de la escena luego de las declaraciones que brindó en su entrevista con el medio partidario Campanas del Infierno.

En medio del buen momento que vive el equipo de Julio Vaccari, el joven extremo se animó a hablar de uno de los momentos más difíciles de su carrera: “En Rafaela tuve que arrancar terapia con un psicólogo porque los días previos a los partidos sufría muchísima ansiedad. Me sentía mal, me agarraba pánico, me ponía nervioso”.

Independiente puede hacer uso de la opción de compra que puso Rafaela: 800 mil dólares por el 50% del pase.

Sobre esta temática, Luna añadió: “Me acuerdo un partido en Atlético Rafaela que me quedé en shock, no me podía mover y tuve que pedir el cambio. No me da vergüenza contar estas cosas. Me aguanté muchas cosas durante mucho tiempo y por eso después me agarró ese pánico y ansiedad”.

Sobre la importancia de buscar ayuda profesional, el hombre cuyo préstamo en Independiente vence a fin de año, aseguró: “Hoy por suerte estoy mucho mejor, más tranquilo, pero sin dudas la mejor decisión que tome para mi carrera profesional fue arrancar con un psicólogo porque me ayudó muchísimo. No la estaba pasando bien, fue feo y no disfrutaba los partidos”.

Para finalizar, Luna sentenció: “Ser papá me cambió la vida totalmente. La mentalidad cambia mucho, yo maduré mucho desde ese momento y eso también me ayudó a crecer como profesional. Me tomó las cosas con más seriedad porque tengo un cargo importante. A mi nena le encanta ir a la cancha, ver al Rojo y ponerse camisetas del equipo. Me pone muy feliz verla contenta a ella”.