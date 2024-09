Las bombas de Arias tras la derrota de Racing en Tucumán: “Se acabó la paciencia; nos ganaron porque…”

Gabriel Arias, capitán y referente de Racing, enfrentó los micrófonos de ESPN luego de lo que fue la derrota de su equipo en condición de visitante. Este domingo, en el Monumental José Fierro, la Academia perdió por la mínima diferencia ante Atlético Tucumán.

Luego de haber perdido la oportunidad de posicionarse como escolta de Vélez, el chileno no se guardó nada: "Es difícil de explicar. Sinceramente tuvimos muchas situaciones, no entró. Pero, después, hubo mucho que donde había un jugador de Racing, eran dos de Atlético Tucumán. Fueron más intensos que nosotros, corrieron mucho más que nosotros. Esta es la gran diferencia. Cuando un equipo corre, mete y te empuja y, después fallamos si dejamos jugar al tipo más inteligente de ellos y recibir al borde del área, te complicás".

Datos del partido

Sin pelos en la lengua, Arias continuó: "Hay que corregir cosas. Paciencia no se puede tener más, hay que empezar a tener resultados porque dejamos pasar muchos puntos. Si perdés puntos y, cada vez que se te dan los resultados de arriba no lo aprovechás, es difícil pelear así. Ahora tenemos 10 días trabajar, para agachar la cabeza, entrenar y empezar a conseguir resultados. Ganar, ganar y ganar. No hay otra forma".

Para finalizar, apuntó contra sus compañeros por su flojo desempeño en Tucumán: "Fijate que Huracán tuvo muchos empates y ganó un solo partido. Así y todo se mantuvo primero durante varias fechas. Si nosotros no sabemos aprovechar cuando los de arriba pierden puntos, es muy difícil para nosotros".

"Tenemos grandes jugadores que hoy no estuvieron finos. Cuando ellos están finos, es mucho más fácil para nosotros. Hay que seguir trabajando y empezar a ganar de locales y visitantes. A ganar todo", sentenció el arquero de Racing ante los micrófonos.