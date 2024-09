La polémica queja de Gallardo tras el flojo 0-0 ante Independiente con un jugador más: “Dentro del caos del…”

Pese a jugar con un hombre más que su rival durante más de 80 minutos, River no pasó del empate ante un Independiente que dio una nueva muestra de carácter (la semana pasada terminó jugando con nueve en cancha de Racing). Tras el encuentro, Marcelo Gallardo enfrentó los micrófonos en conferencia de prensa.

El director técnico dijo presente ante los micrófonos en el Libertadores de América - Ricardo Enrique Bochini y analizó la actuación de sus dirigidos dentro del campo de juego. Además, en el comienzo de su charla con los medios, tuvo una polémica queja sobre la actualidad del fútbol argentino.

Tras recibir la primera pregunta de la jornada, Marcelo Gallardo expresó: "El fútbol argentino, todos los partidos que hemos jugado han sido todos disputados. Han sido todas batallas físicas donde se fricciona el juego, se protesta mucho y se juega poco. Si vamos a lo nuestro, que es lo que nos corresponde, hemos jugado partidos muy disputados físicamente".

"Hemos sido un equipo que ha estado presente en esa disputa física, pero que todavía le falta vuelo futbolístico. Todavía nos falta mejorar de mitad de cancha para adelante. Dentro de lo que es el caos del fútbol argentino, estuvimos presentes. No nos alcanza, claramente. Necesitamos ganar".

"Los rivales también juegan, no te dejan. Hoy Independiente hizo un esfuerzo enorme con un hombre menos y nosotros tuvimos dos o tres jugadas claras de gol que no pudimos conectar. Cuando no tenés esa eficacia el rival se potencia y termina haciendo un enorme sacrificio para sumar un punto"