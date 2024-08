Nuevo dolor de cabeza para Gallardo: además de Meza, se complicó la llegada de otro refuerzo

Cuando todo parecía cerrarse, una movida inesperada de parte de Inter de Porto Alegre complicó la salida de Fabricio Bustos, quien tenía todo acordado con River para sumarse al plantel en los próximos días. De esta manera, cambió el rumbo de la negociación y se espera saber qué decisión tomarán Marcelo Gallardo y el club de Núñez al respecto.

El inconveniente tiene que con que el conjunto brasileño accionó una cláusula de renovación automática -debido a que su contrato se vence en diciembre- por objetivos de cantidad de partidos y ahora el precio del jugador argentino creció en gran medida.

Se complicó el arribó de Fabricio Bustos.

Inter afirma que el lateral derecho jugó una totalidad de 36 partidos de los 42 posibles en la actual temporada, dando un porcentaje, aproximado, del 86 por ciento y la cláusula de renovación se activa con el 60 por ciento de los encuentros disputados.

Por otro lado, en River mantienen la esperanza de que, si el futbolista decide no jugar los 19 encuentros restantes, el porcentaje quede en un 59 por ciento e Inter de Porto Alegre no tenga la posibilidad de accionar la cláusula de renovación automática. Por esto, para volver a negociar por el pase de Bustos, River deberá presentar una oferta concreta por el ex Independiente.

Aun así, el club brasileño espera una suma de 7.000.000 de dólares por el futbolista y, desde Núñez, pretenden pagar por él solo 4.000.000 de la moneda estadounidense. El elenco Millonario pelea contrarreloj, ya que debe presentar la lista de la Copa Libertadores antes del viernes a las 19. Este problema se suma al de Maxi Meza, quien no pudo viajar al país ya que Monterrey debe solucionar un problema de documentación, por lo que o afectaría en absoluto el traspaso.