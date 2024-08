La emotiva arenga de Rocío Sánchez Moccia, capitana de Las Leonas, tras la caída ante Países Bajos: "Esto es..."

Las Leonas sufrieron una dura derrota en las semifinales de los Juegos Olímpicos de París 2024. Ante su eterno verdugo, la Selección de Países Bajos, el equipo dirigido por Fernando Ferrara no pudo imponerse y cayó por 3-0, despidiéndose de este modo del sueño por la medalla dorada. Igualmente, este viernes tendrá una chance de pelear por una presea cuando se dispute el bronce ante el perdedor de Bélgica y China.

En un equipo con muchas jugadoras jóvenes que compitieron en su primer juego olímpico y mantenían una ilusión muy grande, sobre todo a partir de lo hecho a lo largo del torneo, la goleada recibida y la eliminación fue un golpe muy duro. En ese sentido, las más experimentadas quedaron con la responsabilidad de tratar de levantar los ánimos y ordenar las cosas para mentalizarse para el partido por el tercer puesto. Y así lo hizo la capitana Rocío Sánchez Moccia.

La mediocampista de 35 años, que está jugando en París sus cuartos y últimos Juegos Olímpicos, reunió a sus compañeras inmediatamente después del pitido final, muchas de las cuales ya tenían lágrimas en sus ojos. Allí, en medio del campo de juego, las juntó en un círculo y les dedicó una emotiva arenga: “Estas cosas sirven para aprender. Esto sigue, para muchas sigue. Es el principio de un montón de cosas”, se logró escuchar en una impactante escena que quedó registrada por las cámaras de televisión.

El importante mensaje que le dedicó al resto de las jugadores luego lo reivindicó en sus declaraciones ante la prensa al costado de la cancha: "Las emociones están a flor de piel. Es una mezcla de tristeza con también el no haber podido llegar a ese objetivo que realmente el equipo quería. Pero no me voy a quedar con eso, me voy a quedar con el equipo que fuimos a lo largo de todo el torneo, con el equipo que todavía podemos ser. Todavía nos queda un partido por delante", señaló la capitana de Argentina ante el micrófono de la Televisión Pública.

A lo que agregó una gran reflexión: "Llegamos a una semifinal olímpica que es lo más importante, lo tenemos que valorar. Hoy perdimos contra las mejores seguramente, pero ya está. Lo dimos todo, como todo el torneo lo hicimos. No es fácil llegar a una semifinal olímpica, Las Leonas parece que lo hacen fácil, pero la verdad que no es así. Nos rompimos el lomo para estar hoy acá y hay que levantar la cabeza. Hoy podemos llorar, estar mal, pero el viernes hay que pelear una medalla, que es lo que vinimos a buscar", concluyó Sánchez Moccia.