El desgarrador llanto de Agustina Gorzelany con la TV tras la caída de Las Leonas: no pudo seguir la nota

Este miércoles, Las Leonas se despidieron del sueño del oro olímpico luego de sufrir una dura y contundente derrota 3-0 ante Países Bajos en las semifinales de los Juegos Olímpicos de París 2024. De todos modos, la participación de la Selección argentina femenina de hockey todavía no finalizó, ya que este el viernes deberá enfrentar al perdedor de China y Bélgica en busca del bronce.

Más allá de que el partido por el tercer puesto y la posibilidad de levantar una medalla, sea del color que sea, es sumamente importante y valioso, las esperanzas por obtener la gloria máxima eran muchas y caer de este modo sin duda golpeó muy fuertemente al equipo, especialmente a algunas jugadoras como Agustina Gorzelany.

La defensora fue una de las figuras de Argentina en París 2024. Su actuación fue clave especialmente en la fase de grupos, en la que convirtió 5 goles en los primeros tres partidos, destacándose el triplete que marcó en la segunda fecha ante Sudáfrica. Luego del partido, al ser consultada por sus sensaciones por la derrota, no pudo contener las lágrimas.

“Estoy muy triste, no tengo palabras. Le pido disculpas a toda la gente, es muy triste terminar de esta manera. Ya sé que esto todavía no terminó, pero la ilusión era muy grande. Estoy destruida. Necesito este día para descansar y despejar la cabeza porque realmente estoy muy dolida...”, expresó mientras rompía en llanto y dejaba en claro que no quería seguir hablando.

Esta desgarradora escena resume las expectativas que tenían tanto Gorzelany como el resto de Las Leonas en estos Juegos Olímpicos. Lamentablemente, volvió a tocar toparse con el caballo negro que siempre ha sido Países Bajos para Argentina en esta competencia. Algún día tendrá que llegar la revancha, pero por desgracia no pudo ser en París 2024.