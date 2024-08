"Comerse a los ricos": activistas vandalizaron la mansión de Lionel Messi en Ibiza con pintura roja y negra

Activistas vandalizaron la casa de Lionel Messi en Ibiza, España, al arrojar pintura roja y negra sobre la fachada de la propiedad. Al mismo tiempo, se fotografiaron, se filmaron y mostraron un cartel con una leyenda: "Cómanse a los ricos".

Los jóvenes pertenecen al grupo ecologista Futuro Vegetal y portaban una pancarta en la que se podía leer el mensaje "Help the Planet - Eat the Rich - Abolish the Police", el cual se traduce como "Ayudar al planeta - Comerse a los ricos - Abolir la policía".

Además, utilizaron pintura roja y negra, los colores que identifican a la agrupación, en una medida que no tuvo que ver en absoluto con el club Newell´s Old Boys de Rosario, donde se inició en el fútbol el astro argentino Lionel Messi.

El hecho fue difundido en las redes sociales por los propios activistas, que denuncian que “la Mansión se trata de una construcción ilegal que el futbolista adquirió por la exorbitante cifra de 11 millones de euros”. Por su parte, manifestaron que buscan denunciar el “continuismo del Gobierno en las políticas que agravan la crisis climática, así como la desigual responsabilidad en la misma”.

En la misma línea, Bilbo Bassaterra, uno de los integrantes de la organización ecologista manifestó que “esto no es más que otra muestra de cómo la ley no funciona igual para todas”.

Futuro Vegetal afirma que “el 1% más rico de la población mundial generó en 2019 la misma cantidad de emisiones de carbono que los dos tercios más pobres de la humanidad, pese a que son precisamente las comunidades más vulnerables quienes padecen las peores consecuencias de la crisis”.

Video: el video difundido por los activistas