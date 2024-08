La frase tajante de Kily González sobre la posibilidad de regresar a Central: "No me..."

La cuestión del nuevo entrenador tiene acaparada toda la atención en el mundo River, más allá de que el equipo afrontó un nuevo compromiso en la previa a la presentación de Marcelo Gallardo. Fue empate 0 a 0 como visitante de Unión de Santa Fe, en un compromiso en el que ambos equipos tuvieron el control de un tiempo, pero que terminó sin goles en el 15 de Abril.

El entrenador de Unión, el Kily González habló en conferencia de prensa finalizado el encuentro y rescató el resultado más allá de no poder ganar. Consultado sobre si River fue superior, señaló. "Sí, sobre todo en el primer tiempo. Manejaron mucho más la pelota de lo que pretendíamos, sabíamos que enfrentábamos a River. Veníamos de tres partidos intensos al límite de lo físico y encima tuvimos dos bajas, más allá de que los chicos que entraron lo hicieron bien. No es excusa".

El Kily descartó regresar a Central.

En ese sentido, agregó: "En el primer tiempo nos superaron, más allá de que tuvimos alguna aproximación. Después corregimos algunas cosas defensivamente y se emparejó. Tuvimos algunas situaciones. Lo importante era seguir sumando, estamos ahí del primero. Teníamos la ilusión de ganar para ser el único líder pero lo importante es que sumamos".

Kily González fue noticia en la semana luego de que Miguel Ángel Russo decidiera renunciar a la conducción técnica de Rosario Central. Sucede que el exvolante del Canalla está muy identificado con el club y fue uno de los mencionados como reemplazante. Sin embargo, él mismo se encargó de descartarlo.

"Me dolió mucho que Miguel haya tomado la decisión de no continuar. Lo dije después del partido. Miguel es una persona que quiero, que admiro y respeto mucho. Aparte es uno de los ídolos que tiene Central. Pero son decisiones, uno ya no puede opinar desde afuera. Pero no me llamaron en ningún momento desde Central", sentenció.