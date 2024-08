Morena Beltrán reveló qué decisión tomará si Lucas Blondel es vendido al exterior: "Llegamos a la conclusión de que..."

La relación entre Morena Beltrán y Lucas Blondel no es la primera entre una periodista deportiva y un futbolista. Sin embargo, es una de las más mediáticas, porque surgió en un contexto en el que ambos protagonistas estaban pasando por un momento de mucha exposición. La periodista con sus trabajos en la señal de ESPN y el futbolista adquiriendo titularidad en Boca Juniors.

Por el momento, Beltrán sigue con su trabajo televisivo y Blondel se recupera de una dura lesión ligamentaria que sufrió en la rodilla derecha el 30 de marzo pasado. Una lesión inoportuna porque llegó en un momento en que el lateral había levantado su nivel y tenía la confianza del entrenador. El jugador se entrena para volver a las canchas cuanto antes y poder recuperar ese ritmo que lo tuvo como alternativa de Luis Advíncula. Esta vez, no solo el peruano será competencia sino también Juan Barinaga, el flamante refuerzo de Boca en esa posición.

Mirá el video

Mientras tanto, Morena Beltrán fue invitada este viernes a Sería increíble, programa de la señal de streaming Olga, donde brindó una entrevista en la que habló de distintos temas. En uno de ellos, su interlocutor Homero Pettinato le consultó acerca del hipotético caso en el que un club del exterior decida comprar al futbolista, si ella tenía decidido acompañarlo o no.

More no evadió la incómoda pregunta y, por el contrario, confesó que ya había hablado acerca del tema con el lateral. "Creo que fue lo que más inseguridad nos generó desde que estamos en pareja. La verdad es que yo amo mi trabajo y siento que tengo mucho todavía para dar y falta un montón. Pero sí, llegamos a la conclusión de que me iría (con él), sí", sentenció la periodista.

Por el momento, no será una decisión que se tenga que tomar de manera urgente, porque Blondel sigue con la mente puesta en su recuperación y su estadía en Boca, club al que llegó en agosto del año pasado y con el que firmó contrato hasta diciembre de 2027. Eso sí, la competencia en el puesto del lateral derecho será fuerte: el Xeneize acaba de contratar a Juan Barinaga (ex Belgrano), que se suma a Luis Advíncula.