Qué dijo Vaccari sobre el descontento de los hinchas de Independiente con el plantel: "Tienen derecho a..."

Independiente sumó un nuevo resultado adverso que se percibe como tal teniendo en cuenta el contexto de localía y la necesidad de ganar para salir de la mala situación. Sin embargo pudo haberse leído como un punto ganado, teniendo en cuenta que tuvo que jugar poco más de 70 minutos con un hombre menos ante San Lorenzo. El Ciclón no tuvo herramientas para romper el cero.

Finalizado el encuentro, el entrenador del Rojo, Julio Vaccari, analizó el desarrollo del encuentro y aseguró no estar disconforme con el rendimiento de sus jugadores. "Me voy muy conforme con lo que hizo el equipo dentro de la cancha. Fue agresivo. El equipo dio una muestra de carácter muy grande, me voy feliz y representado por la actuación de los jugadores. Nunca renunciamos a la idea de buscar el partido más allá de la expulsión”, expresó.

Independiente igualó ante San Lorenzo. (Foto: FotoBaires)

Independiente sufrió la expulsión de Alex Luna en el minuto 20 de la primera parte, por una entrada durísIma a Braida que fue revisada en el VAR. En conferencia, Vaccari buscó desligarlo de responsabilidad: “Luna estuvo con una lesión y tuvo la valentía de jugar en una situación compleja. Lo de la expulsión lo tendrá que corregir y mejorar.

El encuentro se llevó a cabo en el medio de un clima de descontento por parte de la hincha de Independiente para con los jugadores, que se manifestó con cánticos y banderas con dedicatorias especiales. Sobre esta situación fue consultado Vaccari, quien decidió no escaparle. "Intenté en la semana transmitirle tranquilidad a los futbolistas. Le toque a quien le toque había que estar listos. Me tuve que preocupar por las cosas que están en mis manos. Asfixiamos a San Lorenzo. No sufrimos en la parte defensiva. En el segundo tiempo cuando nos acomodamos pudimos encontrar herramientas para atacarlo".

En este sentido, agregó: "El hincha tiene todo el derecho a manifestarse como quiera. Vi a los jugadores con una energía tan buena y tan grande que me daban ganas de entrar a trabar”, declaró.