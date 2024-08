La decisión de Javier Pinola tras el despido de Demichelis como DT de River

Con la salida de Martín Demichelis de River, muchos se preguntan qué pasará con las personas que lo acompañaron durante su ciclo al frente del plantel superior. Uno de los más cercanos del DT fue Javier Pinola quien, apenas se retiró del fútbol profesional a finales de 2022, se sumó al trabajo junto a Micho.

Pinola fue el asistente más cercano de Demichelis.

Aunque seguramente tenga una estrecha relación con Marcelo Gallardo, con quien compartió muchos años y fue parte clave para el Muñeco en cancha, la idea es lanzarse como entrenador en solitario. Realizó el curso, y lo terminó, junto con Germán Lux por lo que su idea es poder iniciar su camino conduciendo un equipo.

Pinola se declaró afín a la filosofía de Gallardo y expresó: “Si sigo en el fútbol como técnico, ésta es la idea que me gusta y me caracteriza, me encantaría seguir en esta línea. Tengo que aggiornarme con la tecnología porque todavía no le agarré la mano a diseñar los ejercicios. Trato de averiguar y anotar el porqué de cada trabajo”.

Esta decisión se da justo cuando Rosario Central busca entrenador y pensó en Demichelis. En ese club, Pinola dejó un gran recuerdo en el Canalla aunque es complicado que el club se vuelque por una apuesta justo antes de jugar el clásico y disputar los octavos de la Copa Sudamericana.