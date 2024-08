La sincera declaración de Santi López tras su polémico posteo post clásico de Avellaneda: "Soy chico, estoy..."

Santiago López vivió días complicados luego del empate entre Independiente y Racing en el clásico de Avellaneda que se disputó en el Cilindro. El mano a mano finalizó 0-0 y el hombre de 18 años, que ocupó un lugar en el banco de suplentes, no sumó minutos en condición de visitante.

Como consecuencia, dijo presente en las redes sociales. El futbolista publicó una foto en las historias de su cuenta de Instagram. A la imagen la acompañó con una canción de la Beriso con la letra: "Vámonos a otro lugar, donde la gente de mier... no pueda llegar". Posteriormente la borró y tuvo una larga charla con Julio Vaccari.

Este miércoles por la noche, en el partido correspondiente a los octavos de final de la Copa Argentina, Santiago López tuvo su revancha personal. El futbolista nacido en la cantera de Independiente no solo fue de la partida, sino que anotó uno de los tres goles de con los que su equipo venció a Godoy Cruz por 3-0.

Tras el partido, el juvenil de 18 años enfrentó los micrófonos de TyC Sports y se refirió a la mencionada situación. "No le doy bola a lo que dicen. A veces me equivoco en algunas cosas pero soy chico y tengo muchas cosas para aprender. Estoy arrepentido. A la gente del Rojo le digo que se ilusione que este equipo tiene con qué", soltó.

Para finalizar, López le dedicó unas palabras a sus compañeros, quienes corrieron a abrazarlo tras su segundo gol como profesional: "La verdad que es muy lindo, me bancan siempre los chicos y me aconsejan por un montón de cosas. Ellos se ponen contentos cuando me va bien".