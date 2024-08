Mazazo para el River de Gallardo a tres semanas de los cuartos de final de la Libertadores

La clasificación de River a los cuartos de final de la Copa Libertadores quedó algo empañada por lo sucedido con Rodrigo Aliendro. El volante jugó apenas diez minutos y debió salir de la cancha al sufrir una lesión en su hombro izquierdo. Es que, las noticias que recibió el cuerpo técnico en las últimas horas, no son alentadoras y esto genera preocupación.

Mirá el video

Aliendro se sometió a diferentes estudios para conocer la gravedad de lo sucedido y los médicos evaluarán este martes cuáles serán los pasos a seguir, dependiendo de que si deben realizar una intervención o con un tratamiento de rehabilitación se puede recuperar lo antes posible, aunque los plazos serán prolongados debido por su historial con la misma articulación.

Si bien no hay parte médico oficial, Marcelo Gallardo y compañía esperan que no sea una lesión ligamentaria o una rotura de la cápsula del húmero. Aliendro ha evolucionado favorablemente desde el domingo y lo único confirmado es que no estará en la llave ante Colo Colo que se jugará el próximo mes. Puertas adentro manejan que lo más seguro es que vuelva a jugar en 2025.

Se trata, sin dudas, de una sensible baja para el Muñeco quien lo considera una pieza fundamental para su esquema. Además, con la salida de Felipe Peña Biafore y el poco protagonismo que tiene Nicolás Fonseca, el entrenador analizará si pretende reforzar esa zona del campo con otro refuerzo ya que solamente tiene a Matías Kranevitter y Rodrigo Villagra.

En este sentido, el ex Talleres de Córdoba se presenta como la alternativa más defensiva como ladero del Colo en los duelos de Libertadores, aunque hasta ahora Gallardo solamente lo puso desde el banco en la revancha contra Talleres (44'), ante Gimnasia (44') y frente a Newell's (1' en lugar del lesionado Aliendro).