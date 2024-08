La escandalosa sugerencia de Stefano Domenicali a Red Bull que enciende la Fórmula 1: "Nos pedía que..."

El presente del equipo Red Bull no es el mismo que al principio de la temporada de la Fórmula 1. Este 2024 parecía que sería una continuidad de la aplastante supremacía del 2023, sin embargo con el correr de las competencias se fueron acercando otras escuderías y ahora todo se emparejó. Primero fue Ferrari, después McLaren y hasta Mercedes se animó a dar pelea.

Luego del segundo lugar conseguido en el GP de Países Bajos, donde Lando Norris le sacó más de 20 segundos a Max Verstappen, Christian Horner reveló una charla que tuvo con Stefano Domenicali (presidente de la categoría) quien le realizó un sorpresivo pedido para que las competencias no sean aburridas.

"Estábamos ganando carreras por 20 ó 25 segundos y Stefano (Domenicali, director ejecutivo de la F1) nos pedía que bajáramos el ritmo en las cinco primeras carreras", dijo y sus dichos generaron mucha repercusión. Luego, en este sentido, agregó: "Esto demuestra que las cosas han cambiado muy rápidamente, y eso significa que también puede cambiar al revés".

"Sabemos que tenemos un problema. Se puede oír que Max no sentía que el coche respondiera a lo que él quería. Obviamente tenemos que ser capaces de manifestar eso en una configuración que funcione con estos neumáticos en todas las condiciones. McLaren lo hizo con Lando. Nosotros no pudimos, pero limitamos los daños con el 'si no puedes ganar, termina segundo", agregó.

Para cerrar, avisó: "Pero sabemos que tenemos que encontrar rendimiento. Estábamos a 78 puntos, ahora estamos a 70. Queremos asegurarnos de ampliar la ventaja, no verla disminuir continuamente. Obviamente ellos dieron un paso hace poco y su coche aquí, particularmente con Lando, fue muy impresionante. Así que tenemos que entender dónde y abordar nuestro déficit".