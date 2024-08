El polémico posteo de Santi López tras no sumar minutos en Independiente ante Racing: luego lo borró

Independiente consiguió ayer un punto muy importante ante Racing, en un clásico en el que estuvo gran parte del partido con uno menos y terminó con nueve futbolistas en campo. Sin embargo, lo que encendió alarmas en Avellaneda, fue el particular posteo que realizó Santi López.

Mirá el video

El pibe no tuvo minutos en el Cilindro y luego del encuentro subió a sus redes sociales una publicación que llamó mucho la atención. Sobre una foto suya, en blanco y negro, le agregó la canción del grupo La Beriso 'Otro Lugar'.

"Vámonos, vámonos a otro lugar. Donde la gente de mierda. No pueda llegar", fue el tramo del tema que eligió y generó la reacción de los hinchas. Al ver la repercusión que estaba teniendo su reacción, decidió borrarla y algunos dejaron comentarios en otros posteos preguntando los motivos.

Con esta acción, el mundialista con la Selección Argentina Sub 17 dejó en claro su disgusto por no haber ingresado en la casa de Racing. Independiente, el próximo miércoles en Córdoba, jugará ante Godoy Cruz por Copa Argentina y quizás tenga el protagonismo que no pudo tener en el estadio académico.