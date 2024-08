El sincericidio del Kily González tras el durísimo 1-5 de Unión ante Tigre: “Hemos hecho un…”

Unión de Santa Fe sufrió un durísimo golpe en Victoria. El equipo del Kily González fue goleado por Tigre (1-5) y dejó la chance de treparse a la cima del campeonato teniendo en cuenta que Huracán no pudo ganar. El nivel mostrado por el Tatengue estuvo lejos de ser el ideal y el entrenador realizó una sincera autocrítica tras la derrota.

"No le encuentro explicación a lo que ocurrió. Hemos recibido goles en momentos clave, no nos pudimos recomponer y terminamos padeciendo el partido. Hubo un desajuste total del equipo. En ese primer tiempo que fue malo buscamos darle la vuelta y apenas arranca te hacen un gol. Ese golpe fue fatal….”, expresó.

Luego, en la misma línea, agregó: “Nunca en mi vida puse excusas, no voy a poner excusas ahora. Hemos hecho un partido lamentable, no hemos hecho nada. Pero hay que seguir. Esto es fútbol, tenemos que recuperarnos rápido. No solamente por lo que veníamos haciendo sino porque tenemos que estar a la altura de lo que se juega".

"No entramos como debíamos y pagamos. No estuvimos a la altura. Hay que darnos cuenta. El fútbol te da oportunidades, dejamos pasar una gran oportunidad. Nunca padecí un partido como el que sufrimos hoy (por anoche). Tigre hizo un gran partido pero tenemos que aprender sí o sí”, continuó González.

De igual manera, pese al golpazo, reconoció al plantel: "Estos chicos son los que pusieron la cara en uno de los peores momentos de la historia del club, a mí dame todos los días pelea. Tendré una semana para hablar, estoy convencido de que aprenderemos. Está bueno este viaje largo (a Santa Fe). Ojalá sean 20 horas para que cada uno piense las cosas que hicimos mal”.