El Huevo Acuña disparó contra la dirigencia de Racing: “Se manejaron muy mal, me ensuciaron y recibí amenazas de la gente”

River, que fue de menor a mayor a lo largo de los 90 minutos, igualó sin goles ante Newell's en el estadio Monumental. De esta manera, el dueño de casa llegó a los cuatro partidos consecutivos sin poder sumar de a tres en el marco de la Liga Profesional: empató con Unión, Huracán, Gimnasia y la Lepra.

Tras el partido, quien dijo presente ante los micrófonos de la transmisión oficial fue Marcos Acuña. En su charla ante las cámaras de ESPN, todavía dentro del campo de juego, el Huevo dio sus primeras declaraciones con la camiseta del Millonario. Además de analizar su debut, apuntó contra la Comisión Directiva de Racing.

Mirá el video

Para comenzar, expresó: "Estoy bien, feliz de volver al fútbol argentino. El partido se hizo muy trabado, muy físico. Hay que seguir mirando para arriba y se van a lograr los objetivos que tenemos". Inmediatamente, el campeón del mundo añadió: "En estos días, desde que llegué a River, me encontré con un grandísimo club. Mis compañeros y todos los que trabajan me recibieron muy bien. Tengo que seguir trabajando y acomodándome a lo que me pide el técnico".

Al ser consultado sobre la ilusión de poder levantar la quinta Copa Libertadores en la historia del Millonario (la tercera de Gallardo como DT), Acuña contó: "Me ilusiona la chance de ganar la Libertadores, ¿a quién no? Vine a un club que es copero. Estoy feliz y voy a tratar de dar lo mejor acá".

Para finalizar, el defensor no dudó en apuntar contra los directivos de Racing: "No me costó porque la verdad, y esto no lo quiero hablar más, que el único club que me llamó fue River. Después ningún club del fútbol argentino preguntó por mí. Creo que los dirigentes de Racing se manejaron muy mal. Me ensuciaron a mí y mi familia. Recibí amenazas de mucha gente y solo por lavarse las manos ellos".