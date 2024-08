Al Dibu Martínez le preguntaron si se consideraba “fanfarrón”: “Lo único que quiero es…”

Emiliano Martínez es uno de los mejores arqueros del mundo, pero también está entre los más criticados por los métodos utilizados para incomodar a los rivales en las tandas de penales de la Copa del Mundo que ganó la Selección argentina. En diálogo con The Guardian, Dibu fue consultado al respecto y qué le diría a quienes lo tratan de fanfarrón.

"La gente piensa que soy el fanfarrón, probablemente el que no me conoce. Cuando le preguntas a todos mis compañeros, a los de la selección nacional, yo hago todo por mi equipo, trato de ayudar a todos. Lo único que quiero es lo mejor para mi club y mi país, eso es todo lo que me importa", explicó.

El Dibu habló de sus polémicos métodos.

Luego, agregó: "Nunca trato de irritar a los fanáticos, nunca hago eso. Simplemente trato de bajar el ritmo cuando el juego está en nuestra contra, trato de patear la pelota lo más fuerte que puedo hacia el otro lado. Si te mantenés firme y no insultas a nadie, ninguna religión... creo que podes hacer lo que quieras".

"No digo malas palabras, no insulto a nadie. Simplemente lo hago, es algo que ocurre en el momento. La adrenalina se activa y, a veces, simplemente no puedes controlarlo. Solo intento ayudar a mi equipo, eso es todo. Siempre respeto a los jugadores. Solo quiero ganar el partido. No cruzo la línea, nunca lo hago", continuó.

Además, resaltó la importancia de estar acompañado por su psicólogo, David Priestley: "Me baja cuando estoy demasiado arriba, me levanta cuando estoy demasiado abajo, y creo que es alguien que todo jugador necesita. Es una inversión el tiempo que tengo para trabajar con él. Si ves mis actuaciones, nunca soy un 10, pero nunca soy un cuatro. Intento ser siempre un siete".