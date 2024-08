Uno por uno: los 6 nuevos nombres de Los Pumas para enfrentar a Australia

Los Pumas volverán a presentarse en el Rugby Championship luego de una gira que será difícil de olvidar y que se destacó pr un histórico triunfo 38-30 ante Nueva Zelanda como visitante (además, tuvo otra derrota ante los oceánicos). Lo harán frente a Australia en dos duelos que prometen ser menos complejos, dado el sinuoso presente de los Wallabies. Serán el sábado 31 en el estadio de Estudiantes de La Plata y el 7 de septiembre en Santa Fe, en el Cementerio de los Elefantes donde es local Colón. La lista de 34 jugadores del entrenador Felipe Contepomi presentó algunas novedades. De la experiencia a la juventud, uno por uno, los rostros que se suman al seleccionado argentino.

Guido Petti

El segunda línea es un jugador histórico de Los Pumas y un referente en el pack de forwards, pero hace tiempo que lidia con su físico. Ya recuperado de su última lesión en la rodilla sufrida en mayo, que lo marginó de la ventana de julio, el dueño de más de 80 caps y 3 Mundiales aparece entre los convocados. Ex SIC y actual jugador de Bordeaux Bègles, Petti significa uno de los regresos más importantes para el equipo y será esencial en el lineout; podría hacer pareja con Marcos Kremer o Pedro Rubiolo en la segunda línea y tendrá el desafío de mostrar ante Australia que las lesiones no le quitaron ritmo.

Petti debutó en Los Pumas en 2014. (Foto: archivo)

Santiago Grondona

Otro que volverá a vestir la camiseta nacional es el tercera línea surgido en Champagnat Santiago Grondona, quien también ha tenido que superar una lesión en la rodilla. Grondona debutó en Los Pumas el 14 de noviembre de 2020 y se dio el gusto de vencer a los All Blacks en su estreno internacional, en aquel primer triunfo histórico frente a los de negro. El año pasado, el actual jugador de Bristol Bears iba a ser parte del Mundial de Francia, pero se rompió los ligamentos cruzados en un partido previo frente a España. Volverá a una convocatoria después de doce meses y promete aportar gran potencia.

Mirá el video

Rodrigo Isgró

Uno de los rostros que más llaman la atención. Rodrigo Isgró ya había anunciado que dejaría el Circuito de Seven luego de los Juegos Olímpicos de París y así sucedió. Tras la frustración por no poder conseguir una medalla, el mendocino se alejará de Santiago Gómez Cora y compañía y apostará por el rugby XV. Vuelve a estar convocado a Los Pumas: ya había sido parte en el Mundial de Francia (jugó un duelo ante Chile) y en dos amistosos previos. El mejor jugador de 7s del 2023 intentará trasladar su velocidad, potencia y juego aéreo a la disciplina que lo vio nacer.

En el último Mundial, frente a Chile, Isgró tuvo su oportunidad. (Foto: archivo)

Ignacio Mendy

Uno que puede jactarse de una increíble efectividad. Ignacio Mendy lleva anotados 3 tries en un solo partido con la camiseta de Los Pumas. Debutó en la goleada 79-5 frente a Uruguay, en el tercer partido de la última ventana de julio, y no había vuelto a ser tenido en cuenta hasta ahora. El polifuncional back de 24 años que hace tiempo parece asentado de wing, pero en sus comienzos en Los Tilos supo desplegarse en toda la línea, actualmente milita en Benetton de Italia y fue campeón de los Juegos Olímpicos de la Juventud en 2018. Como Isgró, tiene destrezas de quien ha sabido jugar Seven y es un gran talento joven del rugby argentino.

Mirá el video

Justo Piccardo

Se trata de un chico camada 2002 que también fue convocado, como Mendy, en julio, pero que aún no sumó minutos. Justo Piccardo es un potente centro y wing surgido en SIC que ha sido campeón de la URBA el año pasado y también ha brillado con la camiseta de Pampas en el Super Rugby Américas 2024. Es uno de los grandes proyectos que deberá atender Felipe Contepomi y hace unas semanas, luego de la ventana de julio en la que no pudo hacer su debut, se sinceró respecto de lo que vendría: “Ojalá llamen porque necesiten un centro”. Se cumplió su deseo y llegó el mensaje del entrenador. En este Rugby Championship, Piccardo podría hacer su debut con la camiseta de Los Pumas.

Mirá el video

Luciano Asevedo

Es un caso distinto, porque Luciano Asevedo se sumará a Los Pumas en carácter de jugador en desarrollo. El segunda línea surgido en Liceo Rugby Club de Mendoza es categoría 2004 y disputó la primera edición del Rugby Championship M20. También fue convocado al Mundial de la categoría, pero se lesionó una semana antes del inicio y no pudo jugar. Contepomi, ahora, lo hará sumar experiencia en el seleccionado mayor.

Luciano Asevedo, el más joven de la lista. (Foto: archivo)

La lista de los 34 pumas

Forwards: Luciano Asevedo, Eduardo Bello, Agustín Creevy, Thomas Gallo, Juan Martín González, Santiago Grondona, Marcos Kremer, Tomás Lavanini, Pablo Matera, Franco Molina, Julián Montoya (c), Joaquín Oviedo, Bautista Pedemonte, Guido Petti, Pedro Rubiolo, Ignacio Ruiz, Joel Sclavi, Lucio Sordoni y Mayco Vivas.

Backs: Tomás Albornoz, Lautaro Bazán Vélez, Gonzalo Bertranou, Mateo Carreras, Santiago Carreras, Santiago Chocobares, Lucio Cinti, Santiago Cordero, Bautista Delguy, Gonzalo García, Rodrigo Isgró, Juan Cruz Mallía, Ignacio Mendy, Matías Orlando y Justo Piccardo.