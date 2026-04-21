Cuando el hockey sobre patines es familia: una lección de humanidad que vale más que cualquier resultado

La semana pasada el hockey mendocino quedó en el centro de la escena por las razones equivocadas. Un video expuso una infracción sin pelota, una acción ilegítima que sacudió al ambiente y obligó a abrir un debate necesario sobre los límites dentro de la cancha.

Pero el deporte, como la vida, también tiene otra cara. Y esta vez se mostró con una fuerza que invita a reflexionar. En una jornada de clásicos, con todo lo que eso implica —tensión, rivalidad, emociones al límite—, el guion parecía seguir el curso habitual.

El hockey en su estado más puro y lúdico.

Dos partidos intensos, con victoria para el equipo local y un clima clásico y tranquilo en cada pelota. Hasta que, a segundos del final de uno de los encuentros, todo cambió. Un padre colaborador del equipo visitante se descompensó.

La escena frenó el juego, pero sobre todo frenó cualquier lógica de competencia. En cuestión de segundos, las camisetas dejaron de importar. Ya no había locales ni visitantes. Solo personas.

La reacción fue inmediata y colectiva. Una madre del club local, médica, intervino con una vocación admirable para asistir al hombre. Dirigentes de ambos clubes coordinaron llamados y acciones, mientras otros abrían los portones para facilitar el ingreso de la ambulancia. Padres y madres contuvieron a las jugadoras más chicas, protegiéndolas de una situación angustiante.

En ese momento, el hockey fue otra cosa. Fue comunidad.

El árbitro y los entrenadores también entendieron el contexto sin necesidad de explicaciones. La jornada se suspendió. No hubo discusión. Nadie pensó en los puntos, en los goles o en el calendario. Primó el sentido común. Primó el cuidado.

Horas después llegó la tranquilidad: el padre fue atendido, trasladado y evoluciona favorablemente. Pero más allá del desenlace, lo que quedó fue el mensaje.

Porque si la semana pasada el hockey obligó a mirarse en un espejo incómodo, esta vez ofreció una respuesta. Una que no borra lo anterior, pero que lo pone en perspectiva. El deporte no está exento de errores, tensiones ni conductas cuestionables. Pero tampoco está vacío de valores.

En tiempos donde muchas veces se instala la sospecha o el desencanto, escenas como esta recuerdan que el deporte sigue siendo un espacio donde lo humano puede imponerse.

El hockey también es eso: empatía, unión y familia. Y cuando eso aparece, todo lo demás pasa a un segundo plano.