El desopilante motivo del festejo de Agustín Módica, el goleador de Gimnasia

El delantero de Gimnasia y Esgrima anotó el tanto del triunfo ante Lanús y lo celebró de manera muy particular.

Agustín Pichi Módica, delantero de Gimnasia y Esgrima, marcó su cuarto tanto con la camiseta del Lobo.

Gimnasia y Esgrima consiguió este lunes su cuarta victoria del torneo Apertura y la segunda desde la llegada de Darío Franco como entrenador, al superar a Lanús por 1 a 0 en un partido válido por la decimoquinta fecha del certamen. El único gol lo anotó Agustín Módica, quien practicó un festejo de manera muy particular.

Con este triunfo, el Lobo alcanzó los 16 puntos en la temporada, lo que le permitió subir varios puestos en la tabla de promedios y en la anual, y posicionarse en la zona A con el objetivo de clasificarse a los octavos de final, aunque para eso deberá ganar los dos partidos que restan.

Agustín Módica culminó una gran jugada y marcó el 1-0 de Gimnasia Agustín Módica culminó una gran jugada y marcó el 1-0 de Gimnasia. ESPN

El próximo domingo, desde las 15, el Blanquinegro visitará a Independiente Rivadavia en el Bautista Gargantini, en una nueva edición del clásico del Parque, y luego recibirá a Defensa y Justicia, en el encuentro correspondiente a la novena fecha que no se jugó por el paro de la AFA.

El desopilante motivo del festejo de Agustín Módica El atacante nacido en Pietra Ligure, en el norte de Italia, anotó el tanto para la victoria ante Lanús, y su festejo no pasó desapercibido. El Pichi cruzó su brazo izquierdo sobre su rostro y con la mano derecha hizo un gesto como si portara un arma de fuego.