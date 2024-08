La frase contundente del Kily González sobre la chance de un interés de Boca: "No me llamó nadie, los rumores siempre..."

Unión sufrió un duro tropiezo futbolístico, de aquellos que impactan no solo por el abultado marcador que finalizó 5 a 1 ante Tigre, sino también por la forma en la que llegaban cada uno de los dos equipos. El Matador intentando escaparle a la zona de descenso y el Tatengue que de ganar, hubiese quedado como único líder de la Liga Profesional.

En conferencia de prensa, el entrenador de Unión, Cristian "Kily" González, se mostró muy golpeado tras el resultado y autocrítico con el rendimiento de su equipo tras la goleada. "No le encuentro explicación a lo que ocurrió. Porque hemos recibido goles en momentos clave. No nos pudimos recomponer. Terminamos padeciendo el partido”, señaló.

Al respecto, el Kily agregó: "Hubo un desajuste total del equipo. En ese primer tiempo que fue malo buscamos darle la vuelta y apenas arranca te hacen un gol. Ese golpe fue fatal….".

En medio de la conferencia de prensa, el DT fue consultado sobre los rumores de un posible llamado de Juan Román Riquelme en caso de que en Boca no continúe el entrenador Diego Martínez. Lejos de darle entidad, el Kily fue contundente: "Tengo la camiseta de Unión. No me llamó nadie. Los rumores en el fútbol siempre están, pero sería faltarle el respeto a la camiseta de Unión. Y estoy convencido de mi Unión. No puedo ponerme a pensar en que me quiera Boca o equis equipo. Yo estoy en Unión a muerte hasta el final, peleando contra lo que sea", reconoció.

Tras la derrota de Unión ante Unión y descartando la posibilidad de Boca, el Kily González luego apostó a continuar por el buen camino que arrastra el equipo en la temporada. "Hay que seguir. Esto es fútbol, tenemos que recuperarnos rápido. No solamente por lo que veníamos haciendo sino porque tenemos que estar a la altura de lo que se juega. Hoy no entramos como debíamos y pagamos”, señaló.

De hecho, la autocrítica llegó hasta niveles cómicos cuando le preguntaron sobre cómo se sale de este mal resultado y respondió: "Tendré una semana para hablar cara a cara, estoy convencido de que esto aprenderemos. Fue una derrota contundente que nos duele en el alma. Está bueno este viaje largo (Buenos Aires a Santa Fe). Ojalá sean 20 horas para que cada uno piense las cosas que hicimos mal".