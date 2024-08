Franco Carboni rompió el silencio tras irse de River a 41 días de su llegada: qué le dijo Gallardo

Franco Carboni llegó a River con la ilusión de ganarse un lugar, pero una charla con Marcelo Gallardo modificó sus planes. El lateral, que vino a préstamo desde Inter, estuvo 41 días entrenando con el plantel millonario y tras rescindir su contrato se marchó a Italia para sumarse al Venezia de la Serie A.

Antes de viajar, el joven reveló qué le dijo el Muñeco y explicó los motivos de su decisión: “Fue un paso corto, obviamente vine con expectativa, pero hablé con Marcelo hace unos días, también hablé ayer. Me podía haber quedado a pelear ahí, pero gracias a Dios se me dio la posibilidad de Italia y tomé la decisión de volver para allá”.

“Me fue sincero, me dijo que había muchos jugadores y que me podía quedar a pelear, pero yo le dije que podía llegar a tener una posibilidad y que lo íbamos a hablar”, aseguró y agregó: “Obviamente me hubiese gustado jugar acá, pero Me llamó Venezia de la Serie A y decidí volver para allá. En común acuerdo con River decidimos que era lo mejor para mí".

De esta manera, tras haber sido anunciado el 12 de julio como nuevo refuerzo, Franco Carboni volvió a Italia el 23 de agosto, un mes y medio después para continuar su carrera. Esta fue la primera salida que se produce desde el arribo de Gallardo, a él se sumó Felipe Peña Biafore (volvió a Lanús) y habrían otros nombres que podrían salir.

Federico Gattoni, otro que llegó de la mano de Martínez Demichelis en este último mercado, también rescindiría su préstamo y volvería a Sevilla, mientras que Sebastián Boselli y Nicolás Fonseca están en negociaciones con Estudiantes de La Plata, que además quiere a Agustín Ruberto.