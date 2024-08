El récord de Carlos Bianchi que rompió Marcelo Gallardo con el triunfo de River ante Talleres

Este miércoles, River Plate dio un paso importantísimo camino a su gran objetivo del año: ganar la Copa Libertadores. Tras vencer 2-1 a Talleres en el Monumental (3-1 en el global), superó los octavos de final de la Copa Libertadores, reafirmando su condición de candidato. A partir de ahora podrá disponer de su última adquisición del mercado de pases, Marcos Acuña, quien termina de darle forma al Dream Team que armó Marcelo Gallardo con su regreso.

Esta clasificación le permitió además al Muñeco superar una marca histórica en el máximo certamen continental que pertenecía hasta ahora a uno de los máximos ídolos de Boca, Carlos Bianchi. Es que con el pasaje a cuartos, alcanzó la cifra de 17 series de eliminación directa ganadas con un mismo equipo, sobre las 16 que había logrado el Virrey con el Club de la Ribera.

Tras la victoria ante la T, Gallardo alcanzó los 17 playoffs ganados en Copa Libertadores. (Foto: FotoBaires)

En 2015, año en que levantó el trofeo, superó a Boca (1), Cruzeiro (2), Guaraní (3) y Tigres (4). En 2017 volvería a eliminar a Guaraní (5) y luego a Jorge Wilstermann (6). En el 2018 dejó en el camino a Racing (7), Independiente (8), Gremio (9) y por segunda vez a Boca (10), en la histórica final de Madrid. En 2019 se quedó en las puertas de volver a gritar campeón, habiendo vencido a Cruzeiro (11), Cerro Porteño (12) y por tercera y última vez a Boca (13). En 2020, sus víctimas fueron Athletico Paranaense (14) y Nacional de Montevideo (15). En 2021, se impuso ante Argentinos Juniors (16). Y ahora en 2024 llegó la del récord en soledad, contra Talleres (17).

De todos modos, hay un marca top que Gallardo aún no alcanzó y continúa en manos de Bianchi, que llega a las 21 series ganadas sumando las 5 que logró con Vélez a las 16 obtenidas con el Xeneize, quedándose así con el récord entre todos los clubes dirigidos. Napoleón por ahora no puede llegar a esa cifra, ya que con el otro equipo que disputó la competición, Nacional de Uruguay, quedó eliminado en fase de grupos en 2012 y no llegó a disputar ninguna llave de playoffs.

Bianchi ganó 21 mata-mata entre Vélez (5) y Boca (16). (Foto: Clubcontrol)

Por lo pronto, en este 2024, Marcelo Gallardo podría alcanzar con River las 20 llaves ganadas, si es que consigue consagrarse campeón, lo que lo dejaría a una sola de alcanzar al Virrey. Aunque el ex DT de Boca y el Fortín también posee otro registro que al Muñeco le costará un poco más igualar, que es el de cuatro Copas Libertadores, las cual ganó entre sus dos equipos en 1994, 2000, 2001 y 2003, además de las tres Intercontinentales, en 1994, 2000 y 2003.