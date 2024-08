La tajante frase de Costas sobre la decepción en Racing por el Huevo Acuña: “Si decidió ir a River por…”

Quién mejor que Gustavo Costas para hablar sobre el sentimiento de un hincha de Racing. El director técnico de la Academia, que durante la jornada de este martes consiguió el pasaje a los cuartos de final de la Copa Sudamericana, habló en conferencia de prensa y respondió todo.

Tras el 6-1 ante Huachipato en el Cilindro, que liquidó la serie con un global de 8-1 para los de Avellaneda, el director técnico no se guardó nada. Además de analizar la actuación de sus dirigidos, fue consultado sobre la reciente llegada de Marcos Acuña a River y no dudó en responder.

Mirá el video

"Quería saber cuál fue tu reacción como hincha de Racing al enterarte la decisión de Acuña y si esa reacción es la misma que tiene el entrenador Gustavo Costas", fue la pregunta con la que el DT se encontró en medio de su charla con los periodistas presentes en la sala.

Sin dudar, con una sonrisa en el rostro, expresó: "No, no me voy a meter en el trabajo. No me quiero meter en estas cosas. Si él decidió irse a River por algo será. Yo no sé si está salvado o no está salvado. Hay muchas cosas, no lo conozco yo al chico. Aparte no es que nació acá. Hablar es al pedo, voy a decir una boludez si no".

Acuña llegó a Racing a mediados del mes de julio de 2014 a cambio de 4.900.000 de pesos netos (en seis cuotas de 980.000). En la Academia disputó un total de 109 partidos, en los que anotó 21 goles y aportó 28 asistencias. Además, se coronó campeón del torneo local en 2014.