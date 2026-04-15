Golpe de timón en el Lobo: Franco cambia todo para el debut copero

El Lobo apostará a un equipo alternativo en la Copa Argentina, tras la decisión de Darío Franco de preservar titulares.

Gimnasia y Esgrima de Mendoza se prepara para su debut en la Copa Argentina con una decisión que marca el rumbo inmediato del equipo. El entrenador Darío Franco optó por modificar la estructura habitual y apostar por una formación alternativa, priorizando el desgaste físico y el calendario que se viene.

La determinación no es menor. En un contexto de competencia exigente, con compromisos seguidos y la necesidad de sostener el rendimiento en el torneo principal, el cuerpo técnico eligió resguardar a varios titulares y darles rodaje a futbolistas que vienen sumando menos minutos.

Franco cambia todo en el Lobo para el debut La Copa Argentina, siempre impredecible, representa una oportunidad pero también un riesgo. Franco parece tenerlo claro: la prioridad pasa por mantener la competitividad a lo largo del semestre, evitando sobrecargas y posibles lesiones en piezas clave.

Petruchi Gimnasia Más allá de los nombres, el desafío será sostener la identidad del equipo. Gimnasia ha mostrado una idea clara en sus últimas presentaciones y buscará trasladarla a este debut, aún con variantes en el once inicial.

Así, el Lobo afrontará su estreno copero con un mix de juventud, oportunidad y planificación. Una apuesta fuerte del entrenador, que pone en juego no solo el resultado inmediato, sino la proyección de todo el plantel.