Cómo reaccionaron los hinchas de Racing con Salas, Acuña, Moreno y Chacho Coudet antes del clásico con River

De aplausos a reproches, la gente de Racing marcó postura en una noche cargada de emociones en Avellaneda.

Tras más de 6 años, Chacho Coudet volvió al Cilindro de Avellaneda y los hinchas de Racing no se olvidaron de su paso por el club.

La previa del cruce entre Racing Club y River Plate en el Cilindro tuvo un condimento especial: el regreso de varios protagonistas con pasado en el club de Avellaneda. Y como era de esperar, los hinchas no se quedaron al margen y se hicieron sentir con reacciones muy distintas.

El primero en salir a hacer la entrada en calor fue Maximiliano Salas y el recibimiento fue contundente. Silbidos generalizados y el clásico canto de “el que no salta es un traidor” marcaron el clima, enojados por su salida a través de la cláusula de rescisión en el último mercado.

Los hinchas de Racing le cantaron a Acuña y Salas durante la entrada en calor de River en el Cilindro Embed "EL QUE NO SALTA ES UN TRAIDOR" Los hinchas de Racing le cantan a Acuña y Salas durante la entrada en calor de River en el Cilindro pic.twitter.com/EOotCCEFR8 — Diario Olé (@DiarioOle) April 12, 2026 Peor fue lo de Marcos Acuña. El lateral, que tuvo un paso importante por Racing entre 2014 y 2017, fue uno de los más reprobados por los hinchas, que todavía no le perdonan algunos gestos en partidos anteriores que fueron interpretados como provocaciones.

Distinta fue la historia para Aníbal Moreno, quien recibió aplausos tras su regreso, en un pase que no generó conflicto con el club. Y el punto más alto de la noche se lo llevó Chacho Coudet, ovacionado tanto en la presentación como en el homenaje por la Superliga 2018/19.