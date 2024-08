Atento, River: el campeón del mundo y América con Argentina que regresa a Núñez

El próximo lunes se dará el regreso más esperado por todos los hinchas de River Plate. Marcelo Gallardo, el entrenador más ganador en la historia del club, se pondrá nuevamente el saco de DT en el Más Monumental tras el partido en Santa Fe ante Unión. Una acontecimiento que ilusiona por demás a los fanáticos pensando que el equipo no está muy lejos del primer puesto de la Liga Profesional (apenas 5 puntos con 19 fechas por jugarse) y, sobre todo, con la Copa Libertadores por delante, en la que enfrentarán a Talleres en octavos de final en poco menos de dos semanas.

Pero el retorno del Muñeco no es la única buena noticia para el Millonario. El hecho de que el técnico oriundo de Merlo esté otra vez en el banco logró destrabar la reincorporación de un futbolista con pasado en el club que hace varios años ya que viene jugando en el fútbol europeo y que formó parte de la Selección argentina de Lionel Scaloni que conquistó el mundo en Qatar 2022 y dos veces América en 2021 y 2024, además de la Finalissima en 2022.

Germán Pezzella, campeón de la Copa Libertadores 2015, regresará a River. (Foto: @germanpezzella)

Se trata de Germán Pezzella, quien vistió la camiseta de River hasta 2015 y que en la última década defendió los colores del Betis de España (de 2015 a 2017 y de 2022 a 2024) y de la Fiorentina de Italia (de 2017 a 2022). Según trascendió, fue clave el pedido de Gallardo de traer de vuelta al defensor central.

Ya hace un tiempo que se especulaba con el retorno del bahiense de 33 años, aunque parecía que no se iba a dar. Incluso durante la Copa América, cuando le preguntaron por el tema en una conferencia de prensa, el jugador había señalado que no quería pensar en eso en ese momento. Sin embargo, tras la intervención del DT, no lo dudó e incluso se ofreció a pagar de su bolsillo la cláusula de salida del club sevillano de 4,5 millones de euros.

Por lo tanto, pronto Pezzella volverá a vestir la banda roja. Su debut en River llegó en un momento complicado, en la temporada 2011/12, cuando el equipo se encontraba en la B Nacional. Sin embargo, con el pasar de los años logró alcanzar la gloria máxima y ganarlo todo: el campeonato de Primera División 2014 con Ramón Díaz, y con Gallardo la Copa Sudamericana ese mismo año (en la que metió un gol en la final contra Atlético Nacional) y la Libertadores 2015, en la que no llegó a disputar el último tramo. En este 2024 intentará volver a conquistar el continente nuevamente de la mano del Muñeco.