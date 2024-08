Bomba: River hará una oferta por una figura que tiene todo acordado con Boca

Luego del empate con Gimnasia, en La Plata, Marcelo Gallardo avisó que River no se retiraba del mercado y esto se confirmó con el arribo de Marcos Acuña. El Huevo llegará en las próximas horas al país para sumarse al plantel pero el Muñeco va por más. De hecho, en las últimas horas, se supo que se comunicaron con Alan Velasco quien tendría acordada su llegada a Boca.

Si bien lo del ex Independiente no está cerrado, el Millonario consultó en qué condiciones está ya que es una de las alternativas que maneja en caso de que no pueda cerrar el arribo de Juan Brunetta, ex Godoy Cruz que ahora está en Tigres de México, equipo que lo compró a principios de este año por 7 millones de dólares.

Alan Velasco saluda a Messi.

No es la primera vez que Velasco está en el radar del club de Núñez ya que sonó cuando Esequiel Barco se marchó al fútbol ruso y Martín Demichelis pretendía su arribo para ocupar ese lugar. La incorporación del ex Independiente sería una total apuesta para River ya que el extremo todavía no volvió a jugar tras la rotura de ligamentos que sufrió en 2023.

Velasco actualmente tiene un costo de 7 millones de dólares, número que se podría bajar incluso un poco más si Dallas FC se muestra abierto a negociar al jugador que pagó 6 millones en enero del 2022. El argentino tuvo un buen 2023 con 34 partidos disputados, en los que convirtió seis goles y dio dos asistencias siendo uno de los jugadores más determinantes del equipo.

En cuanto a Brunetta, lleva 34 partidos jugados en lo que va del año con 9 goles, por lo que su gran presente eleva aún más su cotización. Gallardo ya lo había querido a mediados de 2021 cuando jugaba en Italia y no había podido traerlo en ese entonces.